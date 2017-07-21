Человек бьётся в истерике

Недавно прочитала, что, оказывается, когда человек в истерике, утешать его не надо. Пусть выплачется. А утешениями можно только «подогреть» истерику. Это действительно так?

Наталья, Пермский край

Успокоить словами не получится

Когда рядом оказывается человек, который бьется в истерике, — кричит, плачет, яростно жестикулирует, первое желание — успокоить словесно. «Прекрати реветь!» — говорит мама малышу, устроившему спектакль в магазине из-за очередной игрушки. Но ребенок плачет еще громче. «Успокойся, наконец!» — реагирует отец и получает еще более бурный ответ.

Психологи сходятся на том, что истерика — реакция на ситуации, идущие вразрез с желаниями, в которых человек ощущает бессилие. Истерика — это своеобразный способ выразить свои эмоции. По сути, разница между взрослой и детской истерикой лишь в том, что ребенок реагирует мгновенно, если что-то идет против его воли. А взрослый человек подолгу копит негативные эмоции, и однажды они выплескиваются в виде срыва.

Основные признаки истерики: демонстративное привлечение к себе внимания, желание достичь своей цели, получить выгоду в сложившейся ситуации.

Истерика может быть громкой и тихой. Человек может страдальчески смотреть в одну точку и молчать, надеясь вызвать чувство вины у «зрителя». Регулярные истерики могут быть следствием серьезного психического заболевания. Но такие ситуации редки, поэтому разберем, что делать при обычных бытовых истериках-манипуляциях.

Что нельзя делать, если у человека истерика

Давать прямые команды типа: «Успокойся!», «Перестань!», «Остановись!». Также исключены советы с частицей «не»: «Не кричи!», «Не нервничай!», «Не плачь!». Почти наверняка это еще больше усилит истерику.

Давать волю эмоциям, жалеть, потакать капризам. Человек как раз и ждет ответной реакции, а потому не успокоится.

Впадать в ответную истерику. Как и в предыдущем пункте, любая сильная эмоциональная реакция только усугубит состояние. Надо помнить, что цель закатившего истерику — привлечь ваше внимание.

Пытаться объяснить что-либо человеку. Он все равно не услышит вас в таком состоянии.

Как правильно действовать

Удалите «зрителей», если они есть. Отсутствие внимания сведет истерику на нет, если вы имеете дело с сознательной манипулятивной истерикой.

Самому также лучше отойти и никак не реагировать на разыгрывающийся «спектакль».

Если человек делает попытки вызвать у вас какую-либо реакцию, лучше попросить его ответить на конкретные вопросы, которые заставляют думать. Не спрашивайте, что случилось и что произошло. Попросите описать второстепенные детали события. Скажем, если подруга бьется в истерике по поводу кавалера, который не пришел на свидание, можно спросить: «А ты где его ждала?», «Там все еще ремонтируют дорогу?», «А что на тебе было — та самая зеленая юбка?». Но следите, чтобы вопросы не злили еще больше.

Переключите внимание человека. Например, незаметно позвоните на мобильный бьющегося в истерике — звонок тоже может «переключить».

Не кидайтесь за успокоительным, не надо уговаривать «выпить водички». Психологи уверены, что такой всплеск эмоций полезен для здоровья отдельных людей.

Склонность к истеричному поведению доставляет неудобства и самому человеку, и окружающим. Если он закатил истерику — оставьте его одного и дайте возможность успокоиться самостоятельно. Сохраняйте спокойствие, даже если поведение и слова закатившего истерику вас задевают.

А. В. Дяденко, психолог