Болят ноги после инсульта

Когда хожу, мышцы на ногах сильно напрягаются. А ночью не могу вытянуть их. Врачи сказали, что у меня повышенный тонус мышц. Прописали «Мидокалм», «Сирдалуд», «Циклодол». В первые дни приема лекарств самочувствие действительно улучшилось, но на 3-4-й день стало хуже. Как мне лечиться?

В. Н. Сурков, Нижегородская обл.

Нарушение движений — одно из самых опасных осложнений инсульта. Мышцы вначале находятся в расслабленном состоянии, а затем их тонус усиливается. Больная рука как бы укорачивается: плечо приведено к телу, кисть и пальцы согнуты. Больная нога, наоборот, будто удлиняется: она разогнута в коленном суставе, а стопа отвисает. При ходьбе пациенты обычно отводят ногу в сторону и описывают ею движения по кругу («косят»).

Как восстановиться? Врач назначает необходимые лекарства, лечебную гимнастику, физиотерапию, занятия в бассейне. Существует целая группа миорелаксантов, которые снижают спазмы мышц. Но этими препаратами нельзя злоупотреблять. Дело в том, что нежелательно полностью снимать спазм в мышцах. В некоторых случаях при неполном восстановлении движений нормализация тонуса в ноге может привести к снижению ее опорной функции. В результате человеку будет трудно ходить.

Важно делать лечебную гимнастику. Самыми главными упражнениями для больного являются: отведение руки в плечевом суставе; разгибание предплечья, кисти, пальцев; сгибание ноги в коленном суставе; тыльное сгибание стоп. Выполняйте также дыхательные упражнения. При вдохе живот надувайте, при выдохе — втягивайте (3-4 раза). Тренируйте координацию и равновесие. Несколько раз в день дотрагивайтесь пальцем до кончика носа, уха. Полезно рисовать в воздухе рукой или ногой геометрические фигуры, цифры, буквы.

P. S. Миорелаксанты («Мидокалм», «Сирдалуд», баклофен) противопоказаны при почечной недостаточности, нарушениях сердечного ритма. «Мидокалм» хорошо переносится, но, к сожалению, плохо расслабляет. У «Сирдалуда» много побочных действий: мышечная слабость, сонливость, снижение артериального давления, расстройство сна, галлюцинации. Важно правильно подобрать начальную дозу, которую затем нужно повышать постепенно и осторожно. Для уменьшения побочных явлений больным часто назначают комбинацию из 2-3 миорелаксантов. Легче переносится баклофен. Очень полезно делать массаж ног. Хороший эффект дают аппликации с парафином или озокеритом, теплолечение, гидропроцедуры.

М. Ю. Саянов, специалист по сосудам, кандидат медицинских наук