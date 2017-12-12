…А онемение осталось

Полгода назад удалили зуб мудрости. После удаления осталось онемение на подбородке. Сказали, пройдет, но не проходит. Как долго это может продолжаться?

Г. Н. Щеглова, Керчь

Это уже ненормально. Срочно обратитесь к нейрохирургу или к челюстно-лицевому хирургу. Необходимо сделать обследование, так как у вас выключились чувствительные веточки нерва, который идет к подбородку. Возможно, поможет физиотерапия. Но это уже по части нейрохирургии.

Соблюдаю диету, но…

Был приступ дивертикулита кишечника, лежала в больнице. Теперь стараюсь соблюдать назначенную диету, в которой все взбитое и перемолотое. Муж спрашивает: «А как же зубы? Если не есть твердую пищу, жевательные мышцы атрофируются». Правда ли это?

Без подписи, вопрос с сайта

Во-первых, перемолотую и жидкую пищу тоже нужно жевать, чтобы она обильно смачивалась слюной и хорошо усваивалась. Поэтому «жуйте» молочные продукты, соки и даже воду, перекатывая во рту каждый глоток. Второй момент: жевательные мышцы, как и остальные, нуждаются в тренировке. Чем тверже еда, тем выше нагрузка на них, сильнее кровоток и ниже риск развития пародонтита. Если твердая пища вам противопоказана, то иногда жуйте ее для тонуса мышц, а глотать никто не заставляет.

Мне предлагают общий наркоз

Если удаляют шестерки, их обязательно удалять не под местным наркозом, а под общим (делают укол в вену)? И потом сказали, необходимо прокапать капельницы, чтобы предотвратить вторичную инфекцию. Моей маме и сестре удаляли под обычным наркозом, без капельниц, а мне предлагают общий.

Екатерина, Назрань

Что за чушь! Удаляют зубы под местной анестезией.

Забыли в десне осколок

Три месяца назад удалили верхний зуб. В течение месяца были боли в десне. После снимка лунку снова перечистили, оказалось, забыли осколок зуба. Долбили, долго ковыряли, не могли его найти. Очень болела лунка в течение 2 недель. Заживление происходило без сгустка. Лунка продолжает болеть после этого, хоть и затянулась, особенно ночью. Сделали рентген — все в порядке, назначили процедуры: диадинамические токи, ультразвуковое облучение. Но это не помогает. По общему анализу крови воспаления в организме нет. Сил уже нет, нервы на пределе, похудела на 8 кг. Никакой врач не может толком поставить диагноз. Куда обратиться? Чем лечиться?

Светлана, Кисловодск

Скорее всего, это альвеолит — воспаление лунки. Такое происходит как раз из-за отсутствия сгустка. Второй вариант — задет тройничный нерв, который инициирует болевые ощущения. Для постановки диагноза необходим осмотр лунки и рентгеновские снимки. Обратитесь в более специализированное учреждение, например, в отделение челюстно-лицевой хирургии в стационаре.

Ф. К. Кузякин, стоматолог, врач II категории