Запахи болезней

Любой непривычный запах, исходящий от тела, — повод обратиться к врачу. Возможно, это сигнал организма, который оповещает, что с ним что-то не так.

Запах ацетона

Когда в рационе не хватает углеводов, организм для получения глюкозы начинает сжигать запасенные им жиры. С одной стороны, хорошо для тех, кто хочет похудеть, с другой — появляется не очень приятный запах. В результате такого процесса образуются кетоны, а точнее ацетон. Он дает запах гниющих яблок или жидкости для снятия лака. Когда кетонов накапливается слишком много, организм не справляется с их выведением, моча и тело человека приобретают характерный запах. Диабет также приводит к образованию избытка кетонов.

Запах аммиака и лишний азот

Этот запах появляется, когда в организме происходят какие-то отклонения от нормы. Дело в том, что аммиак — летучее вещество, с помощью которого организм избавляется от лишнего азота. Он может выделяться с мочой, с выдыхаемым воздухом или с потом. Аммиачный запах изо рта появляется у людей с почечной или печеночной недостаточностью или при инфицировании бактерией Helicobacter pylori, которая провоцирует образование язвы желудка. При цистите моча имеет аммиачный запах.

Но чаще всего кожа пахнет аммиаком, значит, почки и печень не в состоянии переработать лишний азот, поэтому он выводится с потом через кожу. И первое, о чем говорит запах аммиака, исходящий от тела, — возможный дефицит жидкости в организме. Кстати, активное выведение аммиака через кожу могут спровоцировать некоторые витамины и лекарства. У любителей спаржи тоже тело может иметь такой характерный запах.

Запах рыбы — признак гарднереллеза

Запах тухлой рыбы у влагалищных выделений — симптом бактериального вульвовагинита (гарднереллеза). Его возбудители — бактерии гарднереллы, которые в норме не доставляют хлопот. Но при нарушении кислотно-щелочного баланса влагалищной среды или ослаблении иммунитета гарднереллы начинают активно размножаться. Интересно: запах становится более резким после полового контакта. Это объясняется тем, что сперма с ее щелочным рН активизирует производство летучих аминов, что усиливает «аромат».

Запах вареной капусты

Так пахнут люди, страдающие генетическим заболеванием тирозинемией. Существует несколько разновидностей этого недуга, но суть у них одна: из-за определенных мутаций организм не вырабатывает ферменты, расщепляющие аминокислоту тирозин. В результате в организме происходит накопление аминокислот. Это приводит к тяжелым патологиям почек и печени, нарушениям работы центральной нервной системы и изменениям в костной ткани.

Запах квашеного теста

Кисловатый запах квашеного теста бывает при чесотке. Болезнь развивается обычно на фоне расстройств иммунной системы, СПИДа, лепры, возрастной деменции, туберкулеза, лимфомы кожи, лейкемии и др.

Медовый запах

Когда в организме человека буйствует синегнойная палочка, его тело начинает источать характерный сладковатый запах, который сравнивают с запахом меда. Кстати, даже в лабораториях чашку Петри с синегнойкой легко отличить по сильному запаху жасмина. Несмотря на свой приятный аромат, синегнойная палочка — одна из самых опасных инфекций. Она хозяйничает в больницах и госпиталях. Даже сильные антибиотики не всегда справляются с ней. Синегнойная палочка может вызывать различные заболевания дыхательных путей, менингиты, отиты, воспаление лицевых пазух, становиться причиной тяжелых абсцессов и приводить к развитию гнойных ран. Для врача медовый запах, исходящий от пациента, — плохой симптом. Он требует принятия немедленных мер.

Выводы

Большинство запахов тела, отличающихся от нормы, говорят о нарушениях метаболизма — временных или постоянных. Поэтому любой непривычный запах, исходящий от тела, — повод обратиться к врачу. Возможно, это сигнал организма, который оповещает, что с ним что-то не так.

А. К. Вахтангишвили, терапевт, врач высшей категории