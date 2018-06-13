За 30 дней до приступа

Только что все было нормально — и вдруг резкая острая боль в груди или тупая, нарастающая с каждой минутой, наводящая ужас…

«Звоночки» были…

На самом деле ничего не вдруг. «Звоночки» были, просто вы их не услышали, а точнее — не придали им значения. Медики выделяют восемь классических признаков надвигающегося сердечного приступа, которые проявляются за 20-30 дней до него. Итак, что вас должно насторожить.

Больше сил нет…

Вы вдруг начали уставать. Вялость не проходит ни после ночного сна, ни после тихого часа днем. Это самый ранний признак, который медики относят к одному из основных неочевидных предвестников сердечного приступа у женщин. У мужчин этот симптом проявляется реже. Усталость не связана с увеличением физических или умственных нагрузок и усиливается обычно после 18.00.

Не спится…

Плохо засыпаете? Это тоже один из ранних признаков приступа (больше характерен для женщин). Часто сопровождается тревожностью, рассеянностью. Нарушения сна носят разный характер, но если сердце нездорово, расстройство, как правило, проявляется сложностями с засыпанием и внезапными тревожными пробуждениями ночью.

Волосы сыпятся…

Усиленное выпадение волос медики также относят к симптомам надвигающегося сердечного приступа. Чаще всего волосы выпадают на макушке.

Не продохнуть!

Учащенное дыхание начинает беспокоить в течение месяца до сердечного приступа. Часто сопровождается головокружением, чувством нехватки воздуха, из-за которого дыхание и сбивается.

Сердце частит!..

Этот симптом чаще бывает у мужчин. У женщин же сопровождается чувством паники. Возникает внезапно и проявляется по-разному: аритмией (нерегулярным сердцебиением) и тахикардией (усиленным сердцебиением). Длится не больше 2 минут. Если же продолжается больше 2 минут, возникает головокружение, сильная слабость.

Желудок щемит…

Болезненные ощущения в верхней части живота, тошнота на голодный желудок или после принятия пищи, чувство вздутия — один или несколько этих симптомов появляются и у мужчин, и у женщин. Расстройство пищеварения перед сердечным приступом то затихает, то появляется снова. Боль в желудке обычно пропадает во время отдыха.

Под градом

Усиленное потоотделение и днем и ночью женщины часто путают с приливами, которые бывают при климаксе. Холодный пот появляется независимо от температуры воздуха или физической активности. По ночам потоотделение настолько обильное, что к утру простыни становятся влажными.

То в плечо, то в руку…

Боль в груди по характеру сильно отличается у мужчин и женщин. У мужчин встречается часто и относится к основным ранним признакам сердечного приступа. У женщин боль в груди проявляется только в 20% случаев. Она может отдавать в руки (чаще в левую), нижнюю челюсть, горло, плечо, шею. Может быть постоянной и временной.

Признаки предрасположенности к сердечным заболеваниям:

складка на мочке уха (особенно если она проходит под углом по диагонали от канала в ухе к нижней кромке мочки);

жировики на веках, чаще желтоватые;

боль в икрах ног, появляется во время ходьбы;

усиленный рост волос в ушах у мужчин;

вдруг появившаяся седина, даже в молодом возрасте.

М. Р. Макаев, кардиолог, врач высшей категории