Управляем мигренью

Многие люди пытаются перетерпеть приступ. Героически отказываются от лекарств или принимают таблетки, не эффективные при мигрени. В итоге эпизодическая мигрень превращается в хроническую. Запомните: мигренозную боль терпеть нельзя! Об этом, и не только, рассказывает невролог, врач высшей категории И. В. Никитченко.

— Какие факторы учащают мигрень?

— Один, но сильный стресс и постоянное нахождение в эмоционально сложной ситуации — мощные провокаторы мигрени. У людей, живущих в состоянии повышенного уровня тревоги, постоянно напряжены мышцы на голове, в шее, плечах. Это тоже учащает головную боль. Поэтому учитесь успокаиваться, мудрее смотреть на жизнь.

Многие люди пытаются перетерпеть приступ. Героически отказываются от лекарств или принимают таблетки, не эффективные при мигрени. В итоге приступ все равно заканчивается, но это может занять до трех дней. Головной мозг прекращает мигрень своими силами, выделяя различные противоболевые вещества. Если же на протяжении многих лет вы не принимаете эффективных обезболивающих, приступы становятся более длительными и частыми. В итоге может начаться постоянная головная боль. Эпизодическая мигрень превращается в хроническую. Запомните: мигренозную боль терпеть нельзя!

— Но ведь при частом приеме таблеток развивается привыкание, и они вообще перестают помогать…

— Если злоупотреблять обезболивающими, это тоже участит приступы мигрени. Самые вредные при мигрени — комбинированные анальгетики: «Пенталгин», «Седалгин», «Каффетин». А также их сочетание со снотворными и успокаивающими препаратами, например «Феназепамом». На мигрень накладывается головная боль, возникающая от такого лекарственного союза.

— Что делать, чтобы мигрень не учащалась и не развилась зависимость от таблеток?

— Пока мигрень не стала хронической, начинать надо с простых анальгетиков. Но важно принять адекватную дозу. Если начальная дозировка недостаточна, то, скорее всего, позже вы примете еще пару таблеток. Но они не подействуют, так как вы приняли их слишком поздно. Из всех обезболивающих при мигрени наиболее эффективным является аспирин. Чтобы снять приступ, нужно принять две таблетки аспирина в суммарной дозе 1000 мг. Если имеется язва желудка или двенадцатиперстной кишки, а также если обострился гастрит, сразу переходите к специальным противомигренозным средствам — триптанам. Это «Суматриптан», «Амигренин», «Сумамигрен», «Рапимед» и «Мигрепам». Однако на первый их прием надо получить рекомендацию врача.

— Мигрень часто сопровождается тошнотой, поэтому проглотить таблетку — проблема. Как быть?

— Если началась рвота, таблетка вообще не успеет попасть в кровь, выйдет наружу и не подействует. Поэтому даже когда слегка тошнит, любое обезболивающее нужно принимать вместе с противорвотным средством. Достаточно одной таблетки «Церукала» или «Реглана», чтобы снять тошноту.

Еще очень важный момент. Даже если вы принимаете лекарства в самом начале приступа и тошноты еще нет, ваш желудок уже перестает работать правильно. Съеденная ранее пища задерживается в нем и мешает лекарствам пройти в кишечник, где они всасываются. В итоге таблетки лежат в желудке и раздражают его слизистую. А их всасывание и начало обезболивающего действия откладываются.

По этой причине обезболивающие нужно принимать вместе с препаратами, которые усиливают сокращения в желудочно-кишечном тракте. Если у вас еще нет тошноты, достаточно принять 1-2 таблетки «Мотилиума». Вы ускорите действие аспирина, если 2 таблетки шипучего аспирина растворите в воде, запьете сладким кофеинсодержащим напитком и добавите 1 таблетку «Мотилиума». Большая доза аспирина оказывает важное противовоспалительное действие. Ведь причина мигрени — воспаление в расширенном сосуде. Сладкий напиток дает организму жидкость и глюкозу. Кофеин способствует сужению расширенного в голове сосуда, а «Мотилиум» повышает всасывание всей этой формулы.

— И как быстро мигрень начнет ослабевать?

— После приема этой комбинации подождите 45 минут. Если эффект не наступает, переходите к триптанам. Аспирин можно заменить ибупрофеном в дозе 600-800 мг или напроксеном в дозе 500-750 мг. Это нерастворимые таблетки. Их также нужно запить сладким кофейным напитком и добавить таблетку «Мотилиума». Быстро подействует диклофенак в свечах. Можно считать, что он помог, если снимает головную боль в течение максимум двух часов.

Если головная боль не возобновляется в течение последующих

12 часов и если вам не требуется второй дозы того же или другого средства, значит, это ваше лекарство. Всегда носите в своей сумочке препарат от мигрени, который вам помогает. Принимайте его в самом начале боли. Более поздний прием может быть неэффективным. Побочные действия лекарства проявятся в полной мере, а желаемый результат — увы, нет.

P. S. Если все, о чем говорилось выше, выполнялось, а голова стала болеть чаще двух раз в неделю или восьми дней в месяц, надо обратиться к врачу.