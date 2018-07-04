Свекольный сок выведет песок

Пила натощак каждое утро…

Моя знакомая клянется, что вывела камни в желчном пузыре. В течение 3 лет с сентября по май она пила сок красной свеклы. Просто натирала сырую свеклу, отжимала и принимала сок натощак каждое утро. Утверждает, что УЗИ показало: камней нет. Насколько этот рецепт сработал? И можно ли растворить камни травяными отварами?

В. М. Татаркина, Барнаул

На какие только ухищрения люди не идут и какие только чудодейственные рецепты не пробуют, лишь бы помогло. Хотим сразу предостеречь — всяческие народные советы для растворения камней опасны. Избавиться от них таким образом нельзя. А вот получить воспаление желчного пузыря просто. Что же касается вашей подруги, то никакого чуда не произошло, скорее всего, у нее были не сформировавшиеся камни, а лишь сгустки желчи. На УЗИ сложно отличить сгустки от камней.

Хочу похудеть, Но боюсь

Мне 30 лет, но при росте 168 см я вешу 80 кг. Но боюсь, как бы не вызвать движение камней в желчном. Как быстро и без проблем снизить вес?

Алена, Псковская обл.

Торопиться не стоит. Голодания и редкого питания надо избегать. Тем более при камнях в желчном пузыре. Это действительно может не только спровоцировать движение камней со всеми вытекающими из этого последствиями, но и способствовать образованию новых.

Медленно снижайте вес, по 1-1,5 кг в месяц. Что касается физических нагрузок, то имейте в виду: степ, аэробика и силовые нагрузки нежелательны. Резкие изменения положения тела и поднятие тяжестей могут вызвать движение камней.

Как бы болезнь не передалась и мне…

У меня нехорошая наследственность — у мамы и старшей сестры камни в желчном. Опасаюсь, как бы болезнь не передалась и мне. Слышала, что для профилактики камнеобразования нужно соблюдать 1-2 голодных дня в неделю. Так ли это?

И. Сазонова, Московская обл.

Нет, скорее наоборот. Голодание — это первое, чего надо избегать. Отказ от еды на длительный срок, так же как и редкие приемы пищи, могут усугубить ситуацию. Они провоцируют застой желчи, которая естественным путем образуется, но без пищи не расходуется. Отсюда и камни. Лучший способ избежать этого — приучить себя к частому и дробному питанию. В идеале надо съедать что-то каждые 3-4 часа. Необязательно это должен быть полноценный прием пищи. Придерживайтесь традиционной схемы: завтрак, обед, ужин, а между ними перекусы. Также надо отказаться от жирной, пряной, копченой пищи. Под запретом злоупотребление алкоголем и курение. И, конечно, не забывайте про физическую активность. Регулярные нагрузки ускоряют обмен веществ, предупреждая застойные процессы в организме.

Оливковое масло гонит желчь?..

Слышала, что при камнях в желчном пузыре нельзя оливковое масло, так как оно обладает желчегонным эффектом.

Тамара Викторовна, Архангельская обл.

Любые растительные масла, в том числе и оливковое, усиливают желчеобразование и желчеотделение. Поэтому их нельзя употреблять во время обострения. Но в растительных маслах содержатся жиры, улуч­шающие обмен холестерина в организме. А это важно не только для сердца и сосудов. Чаще всего камни в желчном пузыре как раз холестериновые. По этой причине совсем исключать из питания растительные масла не стоит. Но следите за количеством — не более 1-1,5 ст. ложки добавляйте в салаты.

Настой овса камни растворит

Мой врач советует пить настой овса от желчнокаменной болезни. Можно ли воспользоваться этим советом?

Антонина, Рязанская обл.

Длительный и бесконтрольный прием того же настоя овса может привести к нарушению в работе пищеварительной системы. И как результат — вызвать спазм желчных путей и болевой приступ.

М. С. Сапарова, врач высшей категории