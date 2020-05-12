Сразу после инфаркта

Что надо делать, чтобы быстрее восстановиться после сердечной катастрофы.

Раньше. Больной должен был соблюдать строгий постельный режим 10 дней после инфаркта. Только на 11-й день ему разрешалось встать. До этого еда, переодевание, гигиенические процедуры и все физиологические потребности — только в постели.

Сейчас. Пациенту разрешается вставать и ходить, как только переводят из реанимации в обычную палату. Надо быть начеку! Давление и пульс нужно измерять регулярно, чтобы не пропустить ухудшения состояния. Игнорировать риск повторного инфаркта нельзя.

После инфаркта возможны острые приступы: сильная одышка, приступы удушья с частым и поверхностным дыханием, чаще всего возникающие ночью. Лучше, если рядом в эти дни будут родственники. Первое, что надо сделать, — устроиться полусидя, положив под спину подушки. Проветрить комнату, летом включить кондиционер. Успокоиться.

Раньше. В первые две недели после инфаркта можно было делать минимум движений.

Сейчас. Лечебную физкультуру пациент начинает делать еще в реанимации. Первые упражнения — гимнастика для ног. Она помогает восстановить физическую активность и ускорить реабилитацию.

Раньше. Надо было больше лежать, беречь себя.

Сейчас. Наоборот, больше двигаться. Расстояние, которое проходишь пешком, нужно увеличивать с каждым днем. Но нагрузка должна быть по силам и с учетом состояния. Сначала это контролирует врач при помощи ЭКГ, измерения давления и пульса, затем пациент сам следит за своим давлением и пульсом.

Раньше. Пациента максимально ограждали от неприятных впечатлений. Под запретом было даже телевидение и книги.

Сейчас. Можно читать, смотреть телевизор, общаться с друзьями и знакомыми. Изоляция может навредить. Грустные мысли, одиночество, страх нового приступа не способствуют выздоровлению. Но стрессов нужно все-таки избегать. Неприятное общение, печальные новости и «ужастики» по телевизору совершенно ни к чему.

Как раньше, так и сейчас важна диета. Не ешьте острые и копченые блюда, крепкие мясные и рыбные бульоны, жареное мясо, животные жиры. А также продукты, вызывающие вздутие кишечника: капусту, черный хлеб. Ограничьте соль. Вместо нее добавляйте в еду сок лимона, специи и травы. Питайтесь дробно — часто и маленькими порциями. Последний прием пи­щи — не позже 19 часов. Не переедайте. Ешьте больше тушеных и пропаренных овощей и фруктов, они нормализуют работу кишечника. Пейте не более 1-1,5 литра в день. Если количество мочи за сутки больше 80% от выпитой жидкости, лечение проходит успешно. Если меньше — нужно консультироваться с врачом.