SOS: давление 200/130

Когда тонометр показывает такие цифры, нужно срочно бить тревогу и вызывать врача. Чем чреваты такие показатели? Как устранить дискомфорт от высокого давления и чего делать категорически не стоит?

Гипертония и гипертензия — не одно и то же

Давление 200/130 мм рт. ст. может говорить и о гипертонии, и о гипертензии. Гипертония — это хроническое состояние, которое сопровождается высокими показателями артериального давления. Гипертензия — это временное повышение давления, когда человек испытывает страх, волнение, испуг. Хотя такое состояние и носит временный характер, его все же стоит лечить. Если вы посетили доктора, он вам тонометром измерил показатели давления и оно оказалось 200/130 мм рт. ст., что делать, знает только врач. Никакой самодеятельности! Дело в том, что для стабилизации высокого давления имеются разные медикаменты. Но они могут быть противопоказаны, если у вас имеются другие заболевания.

Для каждого человека характерны свои показатели тонометра. Некоторые чувствуют себя комфортно с давлением 140/90 мм рт. ст. Другие же нормально переносят цифры 110/70. Но давление 200/130 — ненормально в любом случае. В подобной ситуации лечение просто необходимо. Кстати, для диабетиков показатели тонометра 130/80 мм рт. ст. — уже не норма, а причина начать принимать препараты от давления.

Высокое давление, в том числе и показатели тонометра 200/130 мм рт. ст., может быть по разным причинам.

Первичная гипертензия

Повышенные показатели артериального давления могут спровоцировать питание, неправильный образ жизни, наследственность, злоупотребление солью. Гипертензию с показателями давления 200/130 мм рт. ст. часто вызывают сахарный диабет, резкое ожирение, нехватка калия и других веществ. Диагноз первичная гипертензия ставится при повышении давления от 140/90 мм рт. ст. При этом болит голова в области затылка, тошнит, человек становится раздражительным, может быть кровотечение из носа.

Вторичная гипертензия

То же самое, что и первичная, но когда уже установлена основная причина повышения артериального давления. Провокаторами вторичной гипертензии могут быть серьезные заболевания: болезни почек, появление новообразований, избыточное количество гормонов, использование оральных контрацептивов, применение сосудосуживающих медикаментов. В связи с этим человек вынужден принимать серьезные лекарства. Окончательный диагноз вторичная гипертензия ставится после того, как устанавливается основная причина повышения давления. Обычно после ее устранения давление снижается до нормальных показателей.

Гипертония

У этого недуга те же симптомы, связанные с повышением артериального давления, но само давление хронически высокое. Некоторые люди живут с ним годами и чувствуют себя то лучше, то хуже. Усугубляют ситуацию курение, злоупотребление любым алкоголем, частые стрессы, малоподвижный образ жизни, исключение физических нагрузок. Такое состояние опасно для жизни.

Хотите жить — лечитесь!

Обычно врач назначает несколько специальных препаратов, которые снижают показатели тонометра до нормальных цифр. В их числе могут быть аспирин и таблетки, понижающие холестерин. Принимая их, важно наблюдать за своим состоянием и реакцией организма. Ангиопластика, стентирование или хирургическое вмешательство — это тоже лечение повышенного давления, в том числе и с показателями 200/130 мм рт. ст., но уже в более серьезной стадии, когда никакое другое консервативное лечение не помогает. Все три процедуры очень сложны и проводятся исключительно в стационарах. Перед назначением доктор обязательно должен учесть все риски и пользу для пациента, потому что не исключены различные побочные эффекты в виде головокружений, кашля и даже проблем в сексуальной области.

Р. Ф. Колосова, терапевт, врач высшей категории