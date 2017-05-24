Несколько раз меня кусала мелкая мошка. Место укуса опухало, как при укусе комара. Начинался зуд, и в течение 4-5 часов нога или рука опухала почти вдвое. Неужели нет средств, кроме как успокаивающих зуд и слегка холодящих гелей?

Алексей, Чебоксары

Двукрылые — комары, мошки, слепни — кусают очень больно. И сопровождаются такие укусы, как правило, аллергическими реакциями. Еще эти насекомые переносят возбудителей инфекционных заболеваний.

Мошки поселяются возле быстрых рек, где развиваются их личинки. Кусаются только в жаркие солнечные дни, в пасмурную погоду и сумерки они неактивны. Сам момент укуса обычно не ощущается. Через несколько минут появляется жжение, сильнейший зуд и большой красный отек, иногда размером с ладонь. Слюна мошек ядовита. Отек спадает только через несколько дней, а зуд может беспокоить несколько недель и дольше. Привлекает мошек светлая одежда и запах пота. У некоторых людей на месте укуса появляются огромные волдыри. Они могут держаться до 2 месяцев. Сыпь на теле, приступы удушья тоже могут быть после укусов этих насекомых. Укусы мошек оставляют болезненные и зудящие ранки, которые медленно заживают. Возможно увеличение лимфоузлов, лихорадка и аллергические реакции, которые проявляются сразу же. Покраснения, отек и боль исчезают в течение нескольких часов лишь у совершенно здоровых людей. Когда к этим реакциям присоединяются головокружение, боли в области сердца и живота, кишечное расстройство или и того хуже — отек гортани, бронхоспазм, то дело плохо — возможна остановка дыхания. Тяжелой аллергической реакции на укусы кровососущих насекомых можно избежать, если вы:

пользуетесь химическими средствами защиты — репеллентами и фумигаторами;

носите одежду, максимально закрывающую тело;

в жилище используете противомоскитные сетки;

постараетесь не находиться вблизи водоемов, болот, в лесу и поле в период массового лета гнуса;

не купаетесь в водоемах со стоячей водой.

При сильных аллергических реакциях врач назначит антигистаминные препараты (от аллергии) и мази, содержащие глюкокортикостероиды. Поскольку в слюне мошек имеется вещество, разжижающее кровь, дополнительно назначают препараты кальция и рутин для уменьшения проницаемости сосудов. За уточнением диагноза и лечением нужно обращаться к врачу-аллергологу в аллергологическое отделение.

Если мошка укусила, сразу к пораженному участку приложите хорошо отжатую примочку с содовым раствором. Если укус на лице, следите, чтобы раствор не попал в глаз. Затем обработайте кожу гелем «Фенистил», примите «Супрастин», «Зиртек» или «Кларитин».

А. Д. Дорохов, аллерголог, врач высшей категории