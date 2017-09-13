Шишка под мышкой

Если вы обнаружили у себя под мышкой небольшое уплотнение, похожее на шишку, скорее всего, оно говорит о развитии воспалительного процесса.

Плохо моем подмышки

Обычно это образование причиняет боль, имеет круглую или неправильную форму. Окраска шишки может быть разной — красной, белой и даже зеленоватой. Может отличаться и по размеру. Обычно шишка возвышается над поверхностью кожи и заметна даже невооруженным глазом.

Гидраденит — это воспалительный процесс внутри сальной железы. Обычно он сопровождается образованием гноя. Провоцирует увеличение и последующее нагноение сальных желез под мышкой стафилококковая инфекция. Бактерии двигаются по проточному каналу сальной железы, а после попадания в нее начинают делиться и развиваться. Такая ситуация может возникнуть из-за несоблюдения элементарной гигиены. Частицы пота или даже дезодоранта начинают скапливаться, если человек нерегулярно моется или неправильно бреет подмышки. Из-за этого и появляется шишка. Гидраденит может развиться у детей и подростков.

Лечение гидраденита заключается в дезинфекции больного места бактерицидным мылом и антисептическими растворами йодной настойки, борным спиртом или салициловой кислотой. Параллельно делают примочки с раствором клиндамицина. Больному назначают антибиотики — тетрациклин, доксициклин или эритромицин. Если гидраденит возникает часто, значит, необходима специфическая иммунотерапия. С этой целью обычно используют стафилококковую вакцину или гамма-глобулин. Может понадобиться помощь хирурга. Он вскрывает гнойник, иссекает свищевые ходы и очищает пострадавшие ткани.

Почему воспалился лимфоузел

Уплотнение в подмышечной впадине может появиться из-за воспаления лимфоузла. Если человек здоров, то лимфатические узлы не заметны и не пальпируются. Они могут увеличиться в результате резкого снижения защитных сил организма, после перенесенных недугов, например гриппа, инфекционных поражений носоглотки, ушей. Иногда лимфоузел увеличивается, когда воспаляются молочные железы. Потливость, если она сопровождается плохим гигиеническим уходом за подмышками, также может вызвать воспалительный процесс. И последняя причина — лимфоузлы часто воспаляются у людей с избыточным весом и сахарным диабетом. В любом случае, если шишка под мышкой — результат воспаления лимфоузла, врач может назначить курс антибиотиков. Могут помочь различные мази, примочки.

Лимфома растёт быстро

Иногда лимфоузел в подмышечной впадине увеличивается из-за развития ракового заболевания — лимфомы. В этом случае после приема антибиотиков его размеры не уменьшаются, а наоборот, образование может расти, ведь раковые клетки растут и размножаются. Лимфома растет быстро. Поэтому, если антибиотики не помогают и лимфоузел продолжает увеличиваться, нужно немедленно обратиться к онкологу.

Лейкемия или шейный лимфаденит

К появлению шишки под мышкой могут привести и другие недуги — лейкемия или шейный лимфаденит. Есть и другие формы рака, провоцирующие появление уплотнения в подмышечной впадине. Также оно может возникнуть, если человек болен СПИДом, корью или свинкой.

Нарыв может и не вскрыться

Пока нарыв формируется, кожа может чесаться, возникает жжение, прикосновения болезненны. Это указывает на развитие воспалительного процесса. Нарыв может и не вскрыться. В течение нескольких недель шишка будет увеличиваться и даже нагнаиваться, а после лечения бесследно пройти.

Не спешите с операцией. Но если гной или бактерии проникнут в кровь, это может привести к ее заражению. Метод лечения зависит исключительно от причины, вызвавшей появление шишки.

Н. М. Крутиков, хирург, врач высшей категории