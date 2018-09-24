Сгибаешь ногу — болит колено

Чаще всего на боль в колене при сгибании жалуются те, кто дает чрезмерные нагрузки на коленный сустав. А он и сам по себе очень уязвим. Боль мешает нормально двигаться, не дает уснуть.

Артрит и артроз тому виной. Это главные причины боли в колене при сгибании. Артрит коленного сустава развивается, когда хрящ внутри колена начинает постепенно изнашиваться и стираться. Со временем в хряще образуются микротрещины, из-за которых происходит его постепенная деформация и разрушение. Кроме того, что в процессе развития артрита хрящ изнашивается, начинает­-

ся воспаление синовиальной оболочки, выстилающей капсулу, в которой располагается сустав. Человек с артритом коленного сустава испытывает ноющие, острые боли в колене при сгибании, во время сна и даже во время ходьбы по лестнице или когда пытается встать со стула.

Различают три вида артрита — остеоартрит, ревматоидный артрит и посттравматический. Все три вида могут стать причиной боли в колене при сгибании, отека, скованности при движении, хруста и щелчков в колене.

Артроз — вторая причина боли в коленях во время сгибания. Немаловажную роль в развитии этой болезни играют лишний вес, травмы суставов, занятие агрессивными видами спорта.

Какая разница между артрозом и артритом? При артрите причиной боли в колене при сгибании является воспаление сустава. При артрозе воспаления нет, но происходит постепенная деформация хряща. В остальном оба заболевания протекают похоже.

Несколько советов для облегчения боли. Они подходят для всех, кто страдает от болей в коленях.

* Регулярно занимайтесь лечебной гимнастикой. Она укрепляет мышцы, уменьшает боль и улучшает движение суставов.

* Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Не поднимайте и не переносите тяжести. Не занимайтесь агрессивными видами спорта. Постарайтесь как можно меньше бегать и прыгать.

* Приведите в норму свой вес. Ожирение ускоряет развитие артроза и артрита.

* Носите специальные утягивающие коленные бандажи, которые будут поддерживать колено в его естественном положении и примут на себя часть нагрузки.

* Защищайте коленные суставы от травм, ударов и ушибов.

* Принимайте обезболивающие препараты, если надо снять боль в колене и уменьшить воспаление. Такие лекарства надо принимать только под контролем врача. Иначе вы рискуете лечиться от несуществующей болезни бесполезными препаратами. Истинную причину боли в колене при сгибании может определить только врач.

И. Л. Леденева, ортопед,

врач высшей категории