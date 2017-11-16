Сердце бьется часто…

Когда крепко выпьете, да еще и похмелитесь, сильно бьется сердце. Как его успокоить?

Чего нужно опасаться?

Учащенное сердцебиение после пьянства — это нормально, если нет других нехороших симптомов. Можно принять хлорид калия или магнезию. Учащение частоты сердечных сокращений свыше 90 ударов в минуту называется тахикардией. Если у вас после приема алкоголя сильно бьется сердце, но частота ударов не достигает 90 в минуту, это нормальный пульс.

Учащенное сердцебиение сразу после приема алкоголя часто бывает у любителей спиртного. Если это единственный симптом и нет перебоев в работе сердца или повышенного давления, то не нужно волноваться и принимать лекарства. Если же наблюдаются и другие симптомы — сильно повышается давление, неравномерно работает сердце, болит за грудиной, перед глазами бегают «мушки», появились тошнота или головокружение, — надо вызывать врача. Ситуация может быть опасной.

Что поможет?

Если с похмелья сильно бьется сердце, то самостоятельно можно принять хлорид калия и магнезию, но не одновременно, а с разницей в час. Разведите содержимое ампулы в 1/2 стакана воды и принимайте утром и вечером в течение 3-4 дней.

При слабой желудочковой тахикардии помогут несильные седативные средства: валериана, пустырник, мята. На самом деле редкое похмелье обходится без учащенного сердцебиения. Это следствие похмельного отравления организма.

Если дело принимает серьезный оборот и вы понимаете, что без врача не обойтись, то в больнице поставят капельницу. Потребность миокарда в кислороде при похмелье повышена, поэтому лучше всего действует смесь глюкозы, инсулина, калия, магния (внутривенно). 1-2 ампулы «Аспар­ка­ма» растворяют в 250-500 мл 5%-ного раствора глюкозы и добавляют от 2 до 4 единиц инсулина. Этот раствор можно попробовать заменить другим — раствором Рингера-Локка (9 г натрия хлорида, по 0,2 г натрия гидрокарбоната, кальция хлорида и калия хлорида, 1 г глюкозы, до 1 л воды для инъекций). В особо тяжелых случаях приходится применять бета-адренобло­като­­ры. Все эти средства должен назначать врач. Для самостоятельного приема они не подходят.

Чего нельзя делать при сердцебиении с похмелья?

При учащенном сердцебиении после приема алкоголя нельзя принимать «Анаприлин»: он несовместим со спиртным. Алкоголь повышает токсичность этого препарата, то есть увеличивает вероятность возникновения побочных эффектов, а у этого препарата их и без того немало. Например, галлюцинации, синусовая брадикардия, поперечная блокада и остановка сердца, нарушения функции печени, бронхоспазм, необычные кровотечения и кровоизлияния.

Не принимайте с похмелья «Феназепам», «Фенибут», «Афобазол», корвалол, валокордин и валосердин. «Афобазол» и «Фенибут» при похмелье просто бесполезны, а «Феназепам», корвалол, валокордин и валосердин категорически несовместимы с алкоголем. Они могут стать причиной очень опасных состояний.

С похмелья при пульсе больше 110 ударов в минуту запрещается посещать парную баню и сауну (их лучше заменить на соляную ванну), иначе будет слишком сильная нагрузка на сердце.

При учащенном пульсе с похмелья не рекомендуется заниматься спортом. Физические нагрузки возвращают работоспособность, но при малейших проблемах с сердцем запрещены. Они и сами по себе нагружают сердце, а еще алкоголь плохо влияет на сердечно-сосудис­тую систему.

И. И. Палий, кардиолог, врач высшей категории