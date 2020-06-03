Семь типичных ошибок сердечников

От сердечных препаратов сильно болит голова, и вы самостоятельно заменяете их другими.

Головная боль — самое частое побочное действие нитроглицерина. Но он по-прежнему остается наиболее надежным средством для снятия приступов стенокардии. А чтобы головная боль не была такой сильной, во время приступа можно принимать капли с нитроглицерином. Они переносятся легче. Единственное неудобство — их приходится капать на сахар, а он не всегда есть под рукой. Кроме таблеток, есть аэрозоли — жидкий препарат, который распыляют в рот. Действовать такой нитроглицерин начинает чуть позже, зато эффект длится дольше.

После установления диагноза некоторые сердечники боятся двигаться, отказываются от любых занятий спортом.

Это неправильно. Физические нагрузки нужны, но они не должны утомлять. Для каждого человека, страдающего стенокардией, существует свой порог нагрузок. Как его определить? Если во время физической нагрузки частота пульса достигает допустимо максимального значения (вычисляется оно по формуле «200 минус возраст») и вы не ощущаете боли или сильной одышки, можно считать, что вы хорошо адаптированы к жизни.

Поставили диагноз стенокардия и вы перестали ходить на работу?

Неправильно. Вы можете вести достаточно активный образ жизни. Просто надо принимать все прописанные врачом лекарства. Если же предстоит тяжелая работа, примерно за 5 минут до ее начала нужно принять дополнительную таблетку нитросорбида или положить под язык нитро­глицерин. То же самое рекомендуется делать, если вам надо выйти на улицу в холодную или ветреную погоду. Если боль возникла во время физической нагрузки, нужно сесть или лечь, положить под язык таблетку нитроглицерина и расслабиться. Приступ обычно проходит через 10 минут.

Думаете, что раз поставили высокую степень стенокардии, значит, недалеко до инфаркта.

Для обозначения степени тяжести стенокардии ее поделили на классы. Это деление условно. Человеку, страдающему стенокардией, важен не сам класс, а анализ собственных ощущений. Главное, не упустить момент, когда болезнь начнет прогрессировать. Вас должно насторожить, что при подъеме по лестнице приступы стенокардии раньше возникали после третьего этажа, а теперь — на втором. Тогда надо посетить врача. Если приступов нет, значит, беспокоиться не стоит.

Диагноз стенокардия может быть неверным, если человек не ощущает болей в сердце.

Диагноз обычно ставится, когда вас что-либо беспокоит. Если на кардиограмме врач обнаружил какие-то изменения, это еще не стенокардия, и нужно пройти тщательное обследование. Часто кроме стандартной ЭКГ для уточнения диагноза требуется суточное мониторирование и тесты с физической нагрузкой, например на велоэргометре или на бегущей дорожке. Если все эти диагностические пробы не выявят изменений, можно с большой вероятностью сказать, что ишемической болезни сердца и стенокардии у вас нет.

Вы принимаете таблетки не 4 раза в день, как это прописал врач, а 2 раза, так как это удобнее.

Некоторые лекарственные препараты из группы нитратов принимают 4 раза в день из-за короткого действия. Существуют лекарства и более длительного действия. Они активны в организме 12-14 часов, а иногда сутки и больше. А еще можно в аптеке купить лекарственные мази, которые также могут предотвратить приступы стенокардии.

Удобно использовать и пластыри, содержащие нитроглицерин. Лекарство постепенно всасывается в кровь, создавая надежную защиту для сердца. Их накладывают на предплечье на 12-14 часов. Потом можно снять пластырь, сделать перерыв на 10-12 часов и наложить новый. Такие перерывы нужны, чтобы организм не становился зависимым от лекарства, а доза нитроглицерина оставалась минимальной. Резко прекращать применять нитроглицериновый пластырь не стоит — могут появляться симптомы отмены.

Побочные эффекты нитроглицериновых пластырей: настойчивые головные боли, головокружение и обморочные состояния. Пластыри могут вызвать понижение кровяного давления, особенно при употреблении алкоголя. Другими побочными эффектами нитроглицериновых пластырей является раздражение кожи на месте их наклеивания, тошнота и рвота. О таких реакциях на применение нитроглицериновых пластырей надо сообщать врачу. Неясное зрение, сухость во рту, повышенное потоотделение и боль в области грудной клетки — нормальные побочные эффекты пластырей. Безотлагательного медицинского внимания требуют необычная мышечная слабость, слишком медленное или быстрое сердцебиение и затрудненное дыхание. Отеки лица, губ, горла и рта могут быть тяжелой аллергической реакцией на нитроглицериновые пластыри. Их лучше не использовать пожилым людям. Небезопасны они и для кормящих матерей.

Есть также специальные таблетки, которые приклеиваются во рту на слизистую оболочку щеки и там постепенно рассасываются. Но все, что касается приема нитратов, важно согласовать с врачом. Побочных действий у этих препаратов не так много, но, например, людям с некоторыми формами глаукомы нитраты надо использовать с осторожностью.

При болях в сердце надо сразу вызывать скорую.

Нет-нет! Первое, что нужно сделать, — остановиться, сесть, а еще лучше — лечь. Если через полминуты боль не ушла, положите под язык таблетку нитроглицерина и подождите, пока она рассосется. Можно использовать капли, аэрозоли с нитратами. Если через 5 минут боль не проходит, надо принять еще одну таблетку. Так с пятиминутными перерывами можно принять не более 5 таблеток. Боль сохраняется? Медлить больше нельзя — надо вызывать скорую.

Н. Ф. Алферов, кардиолог, кандидат меднаук