С гипертонией — на дачу

У человека, страдающего этим недугом и слишком усердно работающего на даче, может случиться криз.

Опасные грядки

Самые высокие показатели давления бывают в 16 часов и рано утром. В эти часы воздержитесь от активной физической работы, а в остальное время работайте в саду. У некоторых гипертоников летом артериальное давление снижается, и они перестают принимать выписанные им препараты. Этого делать ни в коем случае нельзя. Можно только уменьшить дозу препарата, посоветовавшись с врачом. Всегда при себе имейте препараты от давления, а если за грудиной зажимает «грудная жаба», то и сердечное средство — нитроглицерин. Принимайте препараты, снижающие давление, всегда вовремя. Если планируете посвятить грядкам целый день, возьмите с собой лекарства, которые должны принять в обед. Сделайте аптечку для дачи и положите в нее помимо бинтов, пластыря, зеленки и йода настойку валерьяны и ваши лекарства от давления. Уточните у лечащего врача, какое лекарство принять, если вдруг разовьется гипертонический криз (резко возникшая сильная головная боль, пульсация в висках, одышка, тошнота или рвота, ухудшение зрения). Прикрепите аптечку на видном месте. Не просите лекарство у соседки по дачному участку только потому, что оно ей помогает. Вам оно может быть противопоказано. Тонометр — прибор для измерения давления — у гипертоника должен быть не только в квартире, но и в дачном домике. Находясь вдали от города, помните, что помощь может не успеть вовремя. Приезжайте на дачу в такое время, когда соседи по огороду тоже работают. Если вам станет плохо, они смогут помочь. Обязательно берите с собой сотовый телефон: с его помощью можно связаться с родственниками и вызвать скорую помощь.

Гипертонику нельзя

  • Работать внаклонку. Если долго находиться в одном положении, это вызовет застой крови.
  • Работать на жаре, резко наклоняться и подниматься.
  • Носить тяжести. Это может спровоцировать гипертонический криз. Тяжелый труд провоцирует подъем давления даже спустя некоторое время.
  • Продолжать трудиться, если почувствовали усталость, слабость.
  • Не обращать внимания на боли в голове и за грудной клеткой.
  • Не реагировать на звон в ушах.
  • После работы принимать алкогольные напитки.

Несколько полезных советов

  • Пейте зеленый чай и кефир. Дозируйте соль, суточная доза — одна щепотка. Иначе могут появиться отеки.
  • Перед работой обязательно наденьте головной убор.
  • Не старайтесь переделать все и сразу.
  • Чтобы не навредить себе, нельзя начинать работу резко, большими объемами. Организм должен втянуться в работу.
  • Огородные принадлежности приобретайте на длинных ручках, чтобы как можно больше дел выполнять стоя.
  • Носите с собой лекарство для срочной помощи. Это может быть таблетка аспирина.
  • Работая в огороде или саду, делайте 15-минутный перерыв каждые полчаса.

Б. Г. Бобров, терапевт, врач высшей категории

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