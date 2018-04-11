Пожилым жить тяжко…

Против них играют немощь, болезни и скверный характер, который делает общение со стариками невыносимым.

Пожилой человек уже не хозяин себе

Мы, их взрослые дети, совершаем две главные ошибки. Первая — считаем, что мать или отец капризничает из прихоти, пользуясь преимуществом возраста. Но это не так. Пожилой человек уже не хозяин себе. В его мозгу, а значит, и психике, произошли страшные перемены — утрачены гибкость мышления, критичность, зато эгоизм вырос до грандиозных размеров. Наивно думать, что окриками и ссорами можно вернуть прежних родителей — здравомыслящих и молодых. Мама и папа уже не будут прежними, разве что в редкие моменты просветления. Научитесь с этим жить. Как облегчить себе и старикам жизнь в конце их долгого пути?

Заведите тузика или мурку

Если родитель в состоянии обслуживать себя, относительно здоров, но очень нуждается в общении — не мешкая заводите тузика или мурку. Тогда старикам будет о ком заботиться. Это дает чувство собственной нужности. Но, главное, рядом есть живая душа, пусть порой бестолковая и дурашливая, но любящая и преданная. А еще животные возвращают немощного человека в золотую пору детства, когда у него был такой же непоседа Бублик. И чем слаще воспоминания, тем меньше поводов дергать вас и брюзжать. И еще животные — настоящие волшебники по части исцеления стариков от эгоизма. Интересы питомца всегда будут на первом месте — и слава богу. Все, что животному нужно, — играть, гулять, есть и обниматься. То же самое нужно и старику.

Не спорить. Не обсуждать. Не уговаривать

Съездить с родителем к нотариусу, сводить его к парикмахеру или врачу — сущее испытание. Старики начинают артачиться на ровном месте. То у них давление, то обувь не подходит. Эти манипуляции сродни детским «закидонам»: старикам тоже нравится чувствовать свою значимость. Если потакать, можно годами ходить по кругу — вроде договорились, а в последний момент ваш родитель разыграл любимую партию, оставив в дураках. Да, ему или ей снова хочется чувствовать себя хозяином положения. Бессмысленно взывать к совести или брать клятвы. Есть три «не», которым в этой ситуации стоит следовать, — не обсуждать, не спорить и не уговаривать. Просто поставьте перед фактом: «Папа, после обеда идем к кардиологу». Скажите, что доктор ждет, такси уже заказано, консультация оплачена. Запомнили? Не спорить. Не обсуждать. Не уговаривать. При этом научитесь «отдавать приказы», не оскорбляя старость. Шутливо-властным тоном, игриво топнув ногой, — с ними теперь только так.

Пожилым необходимы разговоры

Старики очень разговорчивы. Готовы днями по кругу говорить об одном и том же. Вас, понятное дело, это раздражает, так как отнимает время и силы. Ведь приходится слушать, поддакивать или возражать. Тут-то и кроется ошибка. Избежать разговоров не удастся: пожилым, как воздух, они необходимы. Это залог их хорошего самочувствия и настроения, энергетическая подпитка. Но словесному «агрессору» не нужно ваше участие в разговоре, по сути их устраивает монолог. А вы — те самые «свободные уши». Ваша задача — отключиться, воспринимать речь стариков как фон, иногда кивать, вставлять нейтральные реплики, мол: «Конечно, а как иначе» — и сохранять спокойствие. Родителям нужны ваша доброжелательность и забота, а не здравомыслие и критичность. Короче, улыбаемся и слушаем вполуха.

О старческой экономии

Бабушка с приличной пенсией приносит из магазина продукты «по акции» — чайную пыль вместо чая, мясные обрезки и косточки. Почему старики так поступают? Ответы всегда одни и те же: «Я не знаю, сколько еще проживу». Действительно, кто знает, сколько дней или лет осталось. А случиться может что угодно: травма, болезнь, прорвет трубу в туалете, подорожают коммунальные услуги. Заработать у стариков уже нет возможности, а быть обузой детям седые гордецы не хотят — вот и ужимают расходы. Им все равно, что вам стыдно за старенькие холодильник или побитую молью шубейку, которые старики берегут. После смерти они останутся вам или внукам.

Как быть с прижимистыми «одуванчиками»? Морочьте им голову. Дарите новую шубейку и говорите, что купили за сущие гроши. Если бабуля артачится, можете взять с нее символическую сумму. Купите новый холодильник и скажите, что выиграли в лотерею, а вам второй не нужен.

Но будьте начеку: пожилые легко могут отдать деньги проходимцам, которые всучивают дребедень вроде чудо-пылесосов или обещают помочь с лекарствами. Увы. Обезопасить пожилых можно лишь неустанным контролем. Звоните несколько раз в день, часто навещайте и просите по любым вопросам советоваться.

И. В. Гавриш, геронтолог, врач высшей категории