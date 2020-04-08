Послушай свое тело!

Иногда наш организм подает нам странные сигналы: то вдруг полетят перед глазами черные мушки, то задергается веко, то захрустят суставы,то зашумит в ушах… Поневоле встревожишься. Что означают эти симптомы? Стоит ли спешить с ними к врачу или само рассосется?

шум в ушах

Иногда шумит или звенит в ушах

Слышишь звон и точно знаешь, где он, — в ваших собственных ушах. Звуки, которые там раздаются, бывают причудливы: тоненький писк, глухой шум и даже стрекотание кузнечика. Чаще всего причинами бывают травма головы, воспалительный процесс в ухе или слуховом нерве, скопление в ушах жидкости, серная пробка. Шум и звон могут возникать из-за нарушения кровообращения.

Совет. Избавиться от шума в ушах можно, резко зажмуривая глаза, сглатывая слюну, широко открывая рот или плотно прижимая ладони к ушам, а затем резко их отдергивая. Благодаря этим нехитрым приемам усиливается кровоснабжение барабанной перепонки и улучшается работа всей слуховой системы.

Когда обращаться к врачу. Если шум в ушах сохраняется более 2 дней и сопровождается болью или снижением слуха, пора отправляться к лору.

Хрустят суставы

В подростковом возрасте хруст в коленках может возникать из-за того, что рост связок и сухожилий происходит с разной скоростью. Кроме того, растущий орган не успевает выработать суставную смазку в нужных количествах, вот связки и суставы трутся друг о друга. С возрастом кости скрипят потому, что хрящи постепенно изнашиваются и связки с сухожилиями снова начинают задевать друг друга. Причинами хруста суставов могут быть малоподвижный образ жизни, лишний вес и отложение солей.

Совет. Занимайтесь гимнастикой и ешьте холодец. В нем содержатся элементы той самой клейкой смазки, которая необходима суставам. Не любите холодец? Налегайте на фруктовое желе — оно тоже принесет немало пользы. Ну а гимнастика улучшает кровообращение мышц и тканей, обеспечивает хрящ кислородом.

Когда обращаться к врачу. Если хруст в суставах возник после травмы или если он сопровождается болью. Поставить точный диагноз поможет рентгеновский снимок.

Перед глазами мелькают черные мушки

Пересидев за компьютером или резко поднявшись с дивана, вдруг замечаете летающих черных мушек у себя перед глазами. Не спешите бить тревогу. Черные мушки, или, как их называют окулисты, плавающие точки, безобидны. Они часто возникают у близоруких людей и у тех, чей возраст приближается к 50 годам. С годами у всех происходят изменения в стекловидном теле — это такая желеобразная жидкость внутри глазного яблока. Стекловидное тело становится более плотным, в нем образуются небольшие частички. Когда они проплывают позади хрусталика, то отбрасывают тень на сетчатку. В итоге нам кажется, что перед глазами проносятся эти самые мушки. Помимо возраста, причиной возникновения мушек могут быть спазмы сосудов, гипертония, гипотония, те же зрительные перегрузки, курение и злоупотребление спиртным.

Совет. Быстро отогнать надоедливых «насекомых» поможет простое упражнение: подвигайте глазами сверху вниз. Благодаря этому жидкость в глазном яблоке перераспределится и мушки исчезнут из вашего поля зрения.

Когда стоит обращаться к врачу. Если перед глазами пронесся целый рой черных мушек, привиделись хлопья черного снега и даже вспышки молний — не откладывая идите к офтальмологу. Иначе можно лишиться зрения.

Дергается веко

Верхнее или нижнее веко начинает неприятно подергиваться? Существует народная примета: те, у кого дергается правый глаз, скоро разбогатеют. А если левый, не видать вам денег как собственных ушей. Как правило, веко начинает подергиваться из-за нервного перенапряжения, переутомления или длительной зрительной нагрузки. Но причинами могут быть и злоупотребление алкоголем, кофе и даже крепким чаем. А еще мы начинаем непроизвольно подмигивать, если в организме не хватает витаминов группы В, магния, кальция или меди. Это значит, что в рацион питания нужно включить печенку, рыбу, молочные продукты и орехи.

Совет. Как снять напряжение с глаз. Энергично потрите ладони друг о друга. Когда они станут горячими, приложите их к закрытым глазам и подержите 2-3 минуты. Делайте так каждый час.

Когда обращаться к врачу. Если веко дергается несколько дней подряд, это может быть симптомом неврологического расстройства — блефароспазма. Тут самолечение неуместно. Необходимо обратиться к офтальмологу или неврологу.

А. Н. Никулушкина, терапевт, врач высшей категории

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