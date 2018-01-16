Если у вас возник альвеолит, вы в любом случае прибежите к стоматологу через пару дней или неделю, когда вдоволь настрадаетесь.
Что это за недуг такой?
Альвеолит — это воспаление лунки после удаления зуба. Он возникает, как правило, когда происходит нагноение кровяного сгустка из-за его инфицирования. Или когда кровяной сгусток выпадает из лунки и в пустой, не прикрытой сгустком лунке возникает воспаление. Поставить диагноз альвеолит может только врач. Но если чувствуете постоянную и тем более нарастающую боль в месте удаления зуба, неприятный запах из лунки, припухла десна — можно и самому заподозрить альвеолит.
Самолечение не поможет
Лечить альвеолит и снимать воспаление сухой лунки можно только у стоматолога. Самолечение (антибиотики, полоскания) бесполезно без основной процедуры, которую может сделать только врач. Под анестезией он удалит нагноившийся кровяной сгусток, пищевые остатки, некротический налет со стенок лунки. Здесь огромное количество инфекции. Затем врач промоет лунку антисептиками и внутрь положит лекарство. Его нужно будет периодически менять, приходя к врачу на повторный прием. И еще врач назначит антибиотики и антисептические ванночки, а также обезболивающие препараты, если необходимо.
Когда виноват врач
Когда врач не виноват
А. В. Соколов, стоматолог, врач высшей категории