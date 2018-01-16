Если у вас возник альвеолит, вы в любом случае прибежите к стоматологу через пару дней или неделю, когда вдоволь настрадаетесь.

Что это за недуг такой?

Альвеолит — это воспаление лунки после удаления зуба. Он возникает, как правило, когда происходит нагноение кровяного сгустка из-за его инфицирования. Или когда кровяной сгусток выпадает из лунки и в пустой, не прикрытой сгустком лунке возникает воспаление. Поставить диагноз альвеолит может только врач. Но если чувствуете постоянную и тем более нарастающую боль в месте удаления зуба, неприятный запах из лунки, припухла десна — можно и самому заподозрить альвеолит.

Самолечение не поможет

Лечить альвеолит и снимать воспаление сухой лунки можно только у стоматолога. Самолечение (антибиотики, полоскания) бесполезно без основной процедуры, которую может сделать только врач. Под анестезией он удалит нагноившийся кровяной сгусток, пищевые остатки, некротический налет со стенок лунки. Здесь огромное количество инфекции. Затем врач промоет лунку антисептиками и внутрь положит лекарство. Его нужно будет периодически менять, приходя к врачу на повторный прием. И еще врач назначит антибиотики и антисептические ванночки, а также обезболивающие препараты, если необходимо.

Когда виноват врач

Если зуб удален полностью, но в лунке осталась гранулема/киста, которая инфицирует кровяной сгусток. Чтобы этого не случилось, после извлечения зуба из лунки обязательно нужно удалить и кисту.

Было сложное удаление или зуб удалялся на фоне гнойного воспаления, но врач не назначил антибиотики и антисептические ванночки.

В лунке остался осколок зуба или его корень, которые могут инфицировать кровяной сгусток.

В лунке остался подвижный осколок костной ткани, образовавшийся во время вывихивания зуба щипцами.

После удаления зуба лунка зуба не заполнилась кровью, а доктор отпустил пациента домой с пустой лункой, просто прикрыв ее тампоном.

Когда врач не виноват

В полости рта много инфекции: есть кариозные зубы, не удаленные корни зубов, хронически воспалены миндалины… Это способствует нагноению кровяного сгустка.

Пациент выполоскал кровяной сгусток из лунки во время усердного полоскания полости рта.

Пациент не соблюдал рекомендации врача и не принимал лекарств.

Зуб удалялся на фоне гнойного воспаления, антибиотики врач назначил. Сгусток может нагноиться даже в этом случае из-за слабого иммунитета.

А. В. Соколов, стоматолог, врач высшей категории