Погуляем босиком…

Иногда так хочется снять обувь и пройтись босиком по утренней росе или по прибрежному песку, мелким камешкам. Если есть возможность, не отказывайте себе в удовольствии, ведь это еще и очень полезно!

Массаж для всего тела

На стопе расположено много биологически активных точек, каждая из ко­торых связана с конкретным органом. Воздействуя на них, можно улучшить работу всего организма. Поэтому, когда мы ходим босиком, происходит своеобразный массаж, который полезен для организма. Уси­ливается кровообращение, улучшается состояние кожи и сосудов (в том числе головно­го мозга). Есть польза и для усталых ног. Ведь при хожде­нии босиком тренируется свод стопы. В процессе задействованы все косточки, мышцы, суставы, даже самые крошечные, которые обычно остаются неподвижны-

ми из-за тесной обу­ви. Вот почему так полезно время от времени расста­ваться с обувью! Если вы еще не пробовали, то сейчас — са­мое время.

P.S. Не стоит гулять босиком тем, кто страдает ревма­тизмом ног, подагрой, хро­ническими заболеваниями мочеполовой системы. Таким больным надо остерегаться переохлаждения.

Земля зарядит хорошей энергией

Восточная медицина утверждает: чтобы улучшить энерге­тику, а значит, и здоровье, очень полезно ходить бо­сиком по земле. При этом человек отдает земле от­рицательные заряды, а она в свою очередь заряжа­ет его полезной энергией. Ученые нашли объяснение подобным «чудесам». Дело в том, что современный че­ловек накапливает слишком много вредного для здоровья статического электричества. Касаясь земли босыми нога­ми, он избавляется от таких зарядов. Связано это с воз­действием магнитного поля земли на все живое. Специальные приборы показывают, что энергети­ка человека начинает улуч­шаться приблизительно через 40 минут после начала контакта с землей. Поэто­му, работая в саду или на даче, в теплую погоду почаще разувайтесь.

Целебные водные процедуры

Эти закаливающие процедуры укрепят организм и заменят многие лекарс­тва. Все знают, что вода еще и успокаивает, избавляя от переутомления. Когда человек становится в воду босыми ногами, начинают лучше работать легкие, кишечник. Таким способом можно из­бавиться даже от головных болей и метеоризма. Такие целебные процедуры можно проводить и дома. В ванну налейте холод­ной воды примерно до уров­ня лодыжек и походите по воде. Продолжительность: 1 минута в день для начинающих, затем 5-6 минут. Пос­ле ванны согрейте ноги, энергично растерев их сухим жестким по­лотен­цем. Со временем уровень воды поднимайте до икр и колен, причем вода должна становиться все холоднее.

Галька — отличный тренажер

Если гулять по галечному берегу реки или моря, это поможет при плоскостопии и других болезнях ног, а также при ма­локровии. Если привезти камешки с моря домой, мож­но под­ле­читься и в собствен­ной ванной. Положите их в таз, полейте холодной во­дой (можно добавить немно­го уксуса) и переступайте с ноги на ногу. Длительность процеду­ры: от 3 до 15 минут для тех, кто ослаблен или болен, 30 минут — для тех, кто абсолютно здоров. Важно, чтобы камни были мокрыми в течение всей процедуры.

Ходим по росистой траве

Наши предки верили, что росы, выпавшие в конце июля — начале августа, самые целебные. Прогулки босиком по росе не только закаляют, укрепляя весь организм, но и помогают вылечить серьез­ные болезни. Такие прогулки тренируют сосуды, тонизи­руют мышцы. А обертывания росой дают жизненную силу, питают орга­низм ми­нераль­ными солями, возвращают молодость. Так почему бы не попробовать чудесную силу летней росы, если есть такая возможность? Ранним погожим утром выйдите в поле и босиком походите по росистой траве. Сначала постойте, потяните мыш­цы. Затем потопчитесь, попрыгайте. Начните с 1-2 минут и постепенно доведите вре­мя прогулки до 45 минут. Ноги вытирать не на­до. Дайте им высохнуть, наденьте хлопчатобумажные носки и сразу же обуйтесь.

А. Б. Бочкин, терапевт, врач высшей категории