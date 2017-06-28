Погуляем босиком…

Иногда так хочется снять обувь и пройтись босиком по утренней росе или по прибрежному песку, мелким камешкам. Если есть возможность, не отказывайте себе в удовольствии, ведь это еще и очень полезно!
Массаж для всего тела
На стопе расположено много биологически активных точек, каждая из которых связана с конкретным органом. Воздействуя на них, можно улучшить работу всего организма. Поэтому, когда мы ходим босиком, происходит своеобразный массаж, который полезен для организма. Усиливается кровообращение, улучшается состояние кожи и сосудов (в том числе головного мозга). Есть польза и для усталых ног. Ведь при хождении босиком тренируется свод стопы. В процессе задействованы все косточки, мышцы, суставы, даже самые крошечные, которые обычно остаются неподвижны-
ми из-за тесной обуви. Вот почему так полезно время от времени расставаться с обувью! Если вы еще не пробовали, то сейчас — самое время.
P.S. Не стоит гулять босиком тем, кто страдает ревматизмом ног, подагрой, хроническими заболеваниями мочеполовой системы. Таким больным надо остерегаться переохлаждения.
Земля зарядит хорошей энергией
Восточная медицина утверждает: чтобы улучшить энергетику, а значит, и здоровье, очень полезно ходить босиком по земле. При этом человек отдает земле отрицательные заряды, а она в свою очередь заряжает его полезной энергией. Ученые нашли объяснение подобным «чудесам». Дело в том, что современный человек накапливает слишком много вредного для здоровья статического электричества. Касаясь земли босыми ногами, он избавляется от таких зарядов. Связано это с воздействием магнитного поля земли на все живое. Специальные приборы показывают, что энергетика человека начинает улучшаться приблизительно через 40 минут после начала контакта с землей. Поэтому, работая в саду или на даче, в теплую погоду почаще разувайтесь.
Целебные водные процедуры
Эти закаливающие процедуры укрепят организм и заменят многие лекарства. Все знают, что вода еще и успокаивает, избавляя от переутомления. Когда человек становится в воду босыми ногами, начинают лучше работать легкие, кишечник. Таким способом можно избавиться даже от головных болей и метеоризма. Такие целебные процедуры можно проводить и дома. В ванну налейте холодной воды примерно до уровня лодыжек и походите по воде. Продолжительность: 1 минута в день для начинающих, затем 5-6 минут. После ванны согрейте ноги, энергично растерев их сухим жестким полотенцем. Со временем уровень воды поднимайте до икр и колен, причем вода должна становиться все холоднее.
Галька — отличный тренажер
Если гулять по галечному берегу реки или моря, это поможет при плоскостопии и других болезнях ног, а также при малокровии. Если привезти камешки с моря домой, можно подлечиться и в собственной ванной. Положите их в таз, полейте холодной водой (можно добавить немного уксуса) и переступайте с ноги на ногу. Длительность процедуры: от 3 до 15 минут для тех, кто ослаблен или болен, 30 минут — для тех, кто абсолютно здоров. Важно, чтобы камни были мокрыми в течение всей процедуры.
Ходим по росистой траве
Наши предки верили, что росы, выпавшие в конце июля — начале августа, самые целебные. Прогулки босиком по росе не только закаляют, укрепляя весь организм, но и помогают вылечить серьезные болезни. Такие прогулки тренируют сосуды, тонизируют мышцы. А обертывания росой дают жизненную силу, питают организм минеральными солями, возвращают молодость. Так почему бы не попробовать чудесную силу летней росы, если есть такая возможность? Ранним погожим утром выйдите в поле и босиком походите по росистой траве. Сначала постойте, потяните мышцы. Затем потопчитесь, попрыгайте. Начните с 1-2 минут и постепенно доведите время прогулки до 45 минут. Ноги вытирать не надо. Дайте им высохнуть, наденьте хлопчатобумажные носки и сразу же обуйтесь.
А. Б. Бочкин, терапевт, врач высшей категории