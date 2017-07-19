Пломбир радости

Мороженое — не просто вкусное лакомство, но и весьма полезный для здоровья продукт. Почему нам не стоит забывать про него? Консультирует диетолог, врач высшей категории Евгения Ивановна Василенко.

Это популярное лакомство повышает настроение. И дело не только в том, что многие любят его с детства. Именно с мороженым у нас часто связаны самые теплые и радостные воспоминания о той прекрасной поре. На самом деле этот холодный десерт способствует повышению настроения по вполне объективным причинам. Он содержит особое вещество — L-трип­тофан. Попадая в организм, оно преобразуется в серотонин, так называемый гормон радости. Отсюда хорошее настроение, заряд бодрости, спокойный сон и просто позитивный взгляд на все происходящее.

Мороженое — ценный продукт для поддержания стройности. Суть в том, что мороженое ценится за содержание кальция. А он имеет свойство регулировать жировой обмен. Также поскольку на усвоение замороженного продукта организм расходует больше энергии, употребление холодного лакомства стимулирует сжигание жира. Конечно, это все работает на благо нашей стройности только в случае умеренного поедания мороженого. Оно может быть полноценной частью завтрака, обеда и ужина, полезным дополнением к основной еде, выступать в роли сытного перекуса. Но при этом лучше выбирать нежирные сорта мороженого. Самое калорийное — это пломбир и сливочное, особенно с шоколадной глазурью. Массовая доля жира в 100 г пломбира в среднем составляет 12-15%, в сливочном — 8-11%. Менее калорийно и более предпочтительно в этом случае молочное мороженое — 4-7%. Фруктовые десерты не содержат жиров, но изобилуют сахарами — до 25-30%. Что тоже не сильно способствует снижению веса.

Этот холодный десерт помогает дольше оставаться молодым и красивым. Это его уникальное действие основано на целебных свойствах талой воды. В любом мороженом есть кристаллы льда, которые размораживаются уже в организме человека. Считается, что именно талая вода подобна структуре межклеточной жидкости человека. Попадая в организм, молекулы талой воды проникают через клеточную мембрану и ускоряют обмен веществ. А это приводит к вытеснению старых, отживших клеток новыми и молодыми. Отсюда и омоложение всего организма в целом.

Любимое молочное лакомство не содержит консервантов, а значит, безопасно для здоровья. Консерванты ему просто не нужны, так как сохранить мороженое свежим и полезным позволяет холод. Однако если форма мороженого нарушена, его покупать не стоит — значит, оно выдерживалось в ненадлежащих условиях и было повторно заморожено. По ГОСТу мороженое должно изготавливаться и храниться при температуре -18°С. Только в этом случае можно гарантировать его качество.

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