Печень и таблетки

Чем больше разных лекарств принимает человек, чем легкомысленнее относится к дозировкам и длительности приема, тем выше риск, что печень перестанет справляться со своими функциями.

Печень очищает организм от попадающих в него чужеродных веществ, в том числе и лекарств. Известно почти 1000 препаратов, плохо влияющих на печень. В 25% случаев она перестает справляться со своей работой, и развивается печеночная недостаточность. Поэтому главный совет: не занимайтесь самолечением, не назначайте себе лекарств, даже «безобидных».

Самые опасные для печени лекарства — парацетамол и другие нестероидные противовоспалительные средства: ибупрофен, диклофенак, аспирин. В США каждый второй случай острой печеночной недостаточности связывают с приемом парацетамола. Токсичны для печени антибиотики, противотуберкулезные, противоопухолевые, противоаллергические средства, гипотензивные (снижающие артериальное давление) препараты, оральные контрацептивы. Навредить печени могут даже витамины, например, сочетание витаминов А и Е. Витамин Е усиливает токсическое действие витамина А, и при их совместном применении легко получить передозировку.

В группе риска находятся пожилые люди. С возрастом печень все хуже выводит токсины. К тому же у пожилых «букет» болезней, и количество принимаемых лекарств растет. Вероятность развития побочных эффектов при приеме 5 препаратов — 4%, при приеме 5-10 препаратов — 10%, а больше 10 — 28%.

Риск лекарственного поражения печени повышается у людей, которые перенесли острое или хроническое заболевание печени: гепатит, стеатоз, фиброз, цирроз… Осторожнее надо быть, если есть лишний вес. В этом случае избыток жира есть и в печени, значит, ей сложнее справляться с лекарственной нагрузкой из-за жирового гепатоза.

Лекарственное поражение печени возникает не сразу — может пройти от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому хороший врач всегда следит за состоянием печени у хронических больных, которые вынуждены принимать лекарства длительными курсами. Самое простое — регулярно делать анализ крови на печеночные пробы.

С. Т. Воронков, гепатолог, врач высшей категории