В Средние века лишний вес у женщин считался признаком красоты, а ожирение мужчины говорило о его состоятельности и хорошем питании. Сегодня излишняя полнота скорее указывает на нарушение обмена веществ или неупорядоченное питание.

Что считать ожирением?

Ожирение — это избыточное скопление жира в проблемных зонах и за счет этого прибавка веса тела. При этом ненавистные килограммы откладываются не только на талии и бедрах. Жир заполняет все свободное пространство внутри брюшной полости, приводя к ожирению и внутренних органов. Опасно ожирение и для стенок сосудов, они также сильно страдают от нарушений обмена веществ. И еще жиром заполняются молочные железы, он откладывается на плечах и спине, шее, поэтому полные люди храпят по ночам и у них случаются приступы апноэ — задержки дыхания. Так что ожирение — это смертельно опасная нагрузка на все органы.

Мировой рекордсмен по ожирению имел вес 635 килограммов. Состояние его здоровья было ужасающим. Решив похудеть, он сбросил 419 килограммов. Но прожил этот человек всего 42 года. Неудивительно при таком количестве лишнего жира.

Нарушение обмена веществ

Ожирение приводит к серьезным обменным нарушениям в организме и эндокринным сдвигам. Это грозит наслоением различных болезней, чаще всего на фоне ожирения развивается сахарный диабет II типа. Резко повышается риск артериальной гипертензии и инфаркта, наруше­но мозговое крово­об­ращение из-за ате­росклеротического повреждения сосудов, что приводит в лучшем случае к инвалидности в результате инсульта.

Нарушение обмена веществ влечет за собой проблемы с суставами. Формируются прогрессирующий остеохондроз, артриты и артрозы. Возникают пищеварительные и дыхательные расстройства, половая дисфункция, импотенция и бесплодие. Это связано не только с эстрогенами и тестостероном, но и с метаболизмом других гормонов, расстройствами кровообращения в сосудах малого таза из-за атеросклероза.

Опасен ли лишний вес?

Ожирение и лишний вес — не одно и то же. Они близки по смыслу, но проблемы не равноценны. Лишний вес — это небольшое отклонение от нормы в сторону прибавки, то есть небольшой недостаток фигуры. Хотя с точки зрения медицинских норм такая масса вполне укладывается в границы допустимых значений. Если врач говорит об избыточном весе, он имеет в виду отклонение от идеала на 10-15% и не более, то есть это легкая полнота.

Похудеть любой ценой

Нередко полные мужчины и женщины пытаются похудеть, прибегая к опасным диетам. Они обращаются к различным аферистам и мошенникам, обещающим с помощью пилюль, напитков и ягод сжечь накопленные жиры буквально за пару недель. В лучшем случае такое похудение грозит потерей денег, нередко больших. Иногда же сомнительные пилюли для похудения приводят к нервным болезням, психозам и депрессиям, суицидальным попыткам, а вес может и не уменьшиться. От такого лечения обмен веществ страдает настолько, что развиваются остеопороз, анемия, болезни пищеварения, такие как гастрит и язва, панкреатит и холецистит, и вместо ожирения формируется анорексия с крайней худобой.

Болезни, связанные с колебаниями веса

Чаще всего, подгоняя свое тело под стереотипы красоты, страдают молодые и здоровые люди. Начинаются жесткие диеты, голодовки, ограничения по жирам, углеводам или определенным продуктам. Это грозит формированием болезней пищеварения. Не менее опасны также анемия, поливитаминная недостаточность, эндокринные болезни.

На фоне потери веса нередко формируется бесплодие, связанное с дефицитом половых гормонов. Природа, понимая, в каком критическом состоянии находится тело, ограничивает функции размножения. Нередко страдает иммунитет, что приводит к частым простудным болезням с осложнениями и затяжным течением. Постоянный голод и недомогание вызывают состояние стресса, раздражительности и агрессии, а это формирует нервные и психические болезни. Поэтому крайности как при наборе веса, так и его потере, очень опасны.

Н. И. Степанова, эндокринолог, врач высшей категории