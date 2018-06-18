Открываем рот — болит ухо

Почему так происходит? Потому что ротовая полость и уши связаны между собой суставом, который соединяет нижнюю челюсть с черепом. В организме вообще все связано.

Воспалился височно-челюстной сустав

Сопровождается это тупой болью, которая отдает в ухо. При приеме пищи, разговоре, зевании или открывании рта болит левое или правое ухо. Но обычно поражается только один сустав. Щелканье и другие звуки — типичное проявление нарушения функции сустава. Причина — воспаление суставного хряща и развитие артрита или его деформация. Что поможет? От боли спасают блокады, а если нет сильной деформации сустава, — упражнения. Приставьте кулак к подбородку и, открывая рот, сопротивляйтесь его опусканию. Через 5-10 секунд расслабьте мышцы. Повторите несколько раз. Затем постарайтесь максимально расслабить мышцы сустава. Старайтесь есть мягкую нехолодную пищу. Прикладывайте грелку. При сильной деформации сустава врач может назначить инъекции ботулинического токсина в мышцы челюсти, инъекции кортикостероидов в суставную щель.

При невралгии тройничного нерва

Боль чаще бывает односторонней (затрагивает одну половину лица). Во время разговора, зевания, жевания пищи начинает сильно болеть ухо. А может заболеть вся половина головы.

Боль стреляющая, близко к уху — там находится основание тройничного нерва. Герпес — воспаление нервных стволов в зоне лица — тоже часто сопровождается болью в ухе при открытии рта. Через несколько дней появляется типичное для герпеса поражение кожи — покраснение и высыпание, множественные узелки, наполненные жидкостью.

Проблема в железе или лимфоузлах

Если воспалилась околоушная слюнная железа (такое бывает при паротите), кроме боли в области уха отекает лицо в области пораженной слюнной железы. Это сопровождается разбитостью, головной и мышечными болями, повышением температуры. Назначаются в основном противовоспалительные и противоаллергические препараты.

Лимфоузлы реагируют на инфекции и опухоль. Поэтому прежде всего надо лечить основное инфекционное или онкологическое заболевание. Если увеличение лимфоузлов сопровождается высокой температурой, ухудшением общего состояния больного и сильной головной болью, необходима срочная госпитализация.

Воспалилась миндалина

Боль в горле при острых респираторных заболеваниях, ангинах, фарингитах вирусной природы может отдавать в область уха. Часто, когда открываешь рот, болит ухо в той стороне, где миндалина воспалена больше. Как лечиться? Смазывать глотку, полоскать горло и делать ингаляции.

Причиной может быть наружный отит

Уши связаны с глоткой, глазами, ротовой и носовой полостью. Особенно сильная боль в ухе, когда открываешь рот, возникает при наружном отите. При этом кожа в ухе краснеет, а сам проход сужается за счет отека. Нередко выделяется полупрозрачная слизь.

Внутри воспаленного уха может возникнуть фурункул. Боль в ухе усиливается при касании, во время приема пищи. Часто увеличиваются околоушные лимфатические узлы. Через несколько дней созревший гнойник вскрывается, и боль стихает.

Острый мастоидит

Это воспаление сосцевидного отростка височной кости, вызванное распространением инфекции из среднего уха. Область за ухом отекает. Такое заболевание требует лечения в больнице, так как оно опасно развитием сепсиса и осложнений со стороны головного мозга.

Ю. И. Самсонова, отоларинголог, врач высшей категории