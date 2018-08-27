Об алкоголе лучше забыть

Для тех, у кого удален желчный пузырь.

— Как действует алкоголь на оставшиеся после операции органы пищеварения?

— К сожалению, спустя какое-то время у многих людей, лишенных этого пищеварительного органа, возникает вопрос, когда после перенесенной операции можно употреблять алкогольные напитки. Так вот: никогда! Почему? Алкоголь после операции по поводу удаления желчного пузыря наиболее опасен. Попав в организм, он провоцирует неукротимую рвоту и сильнейшую боль. Как правило, сильная боль при тяжелом течении желчнокаменной болезни заставляет человека обратиться за помощью к хирургу. После операции по удалению желчного пузыря (холецис­тэктомии) пациент ощущает значительное облегчение, хотя некоторое время все-таки будет ощущаться неприятная болезненность. Также не исключена рвота после физической перегрузки и несоблюдения диеты. Но если придерживаться всех рекомендаций лечащего врача, боли и другие последствия операции затихнут и постепенно исчезнут. А вот если через несколько дней после перенесенной операции употребить алкоголь, сильнейшие и мучительные боли возвратятся с прежней силой. Чтобы избежать этой беды, придется навсегда вычеркнуть алкоголь из своей жизни. Обязательно нужно придерживаться диеты и здорового образа жизни. Серьезные физические нагрузки тоже противопоказаны. Разрешаются легкая зарядка и такие же спортивные тренировки — они не нанесут вреда организму. Только полный отказ от алкоголя и вредной пищи позволит избежать болей в правом подреберье после удаления желчного пузыря.

— Какие последствия могут быть у тех, кто начнет пить, не слушая врачей?

— Попадая в организм, алкоголь затрудняет поступление желчи в двенадцатиперстную кишку, а также тормозит движение других, не менее важных веществ, поступающих из поджелудочной железы. Такой сбой нарушает работу всей пищеварительной системы. Это часто провоцирует развитие панкреатита, холецистита и холангита. Опытные врачи после удаления желчного пузыря запрещают употреблять даже слабоалкогольные напитки, особенно в восстановительный период, когда оставшиеся пищеварительные органы вынуждены перестраивать свою работу. Чтобы избежать осложнений, лучше вообще отказаться от алкоголя, даже в маленьких дозах. Соблюдение диеты тоже важно. Она позволяет наладить функцию пищеварительной системы и избежать других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такой режим надо соблюдать как минимум два года после перенесенной операции. В рационе должны быть продукты питания, приготовленные только на пару или отварные. Нужно избегать не только жареной, но и жирной пищи и пить как можно больше простой воды. Алкоголь допустим только после полного восстановления, и то некрепкий.

И. Е. Анисимова, гастроэнтеролог, врач высшей категории