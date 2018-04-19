Нюхаем… соль

Несколько вдохов — и нервы в порядке, головная боль отступила. Можно спокойно жить дальше.

Раньше у каждой уважающей себя дамы был при себе флакончик с нюхательной солью. Как только даму захлестывали эмоции (неважно, хорошие или плохие), она тут же доставала этот волшебный пузырек и вдыхала успокаивающие ароматы. Несколько вдохов — и нервы в порядке, головная боль отступила. Можно спокойно жить дальше. У современных дам нервы, конечно, покрепче, чем у наших прабабушек, и они научились справляться со стрессами и проблемами без нюхательной соли. Хотя, может, это только кажется, и они не такие уж сильные? Да, умеют «держать удар», не падают в обморок, получая неприятные известия. Да, в горящую избу бестрепетно войдут и коня на скаку остановят (в переносном смысле, разумеется). А куда денешься? Жизнь нынче такая! Приходится быть сильными. Но бедный организм, несчастная нервная система отчаянно страдают от таких повседневных подвигов. Как их поддержать? Может, опять держать в кармане флакончик с нюхательной солью? А сделать самому такое волшебное средство просто. Насыпьте в чашку крупную морскую соль, добавьте эфирное масло или смесь эфирных масел. Все тщательно перемешайте, чтобы соль впитала в себя масло. Вот это и есть нюхательная соль. Засыпьте ее в небольшой красивый флакончик и плотно укупорьте его. Вот и все премудрости: лекарство готово!

Избавиться от волнения и чувства тревоги поможет нюхательная соль из смеси эфирных масел мелиссы (3 капли), аниса, ромашки, лаванды (всего по 2 капли) и 1 мл растительного масла из виноградных косточек.

Если одолевает депрессия, подойдет нюхательная соль из масел бергамота (2 капли), вербены (2 капли), иссопа (2 капли), лаванды (2 капли), герани (1 капля), иланг-иланга (1 капля) и 1 мл растительного масла из виноградных косточек.

Чтобы избавиться от приступа страха и паники, смешайте с солью по 1 капле масел герани, сандалового дерева, иланг-иланга и 2 капли масла ромашки.

Стали вялым и апатичным? Поможет нюхательная соль с маслом эвкалипта (4 капли).

Если нерешительны и вам трудно сделать выбор в затруднительных ситуациях, скорее доставайте флакончик с нюхательной морской солью, обогащенной эфирными маслами мускатного шалфея (2 капли), розмарина (2 капли) и лимона (3 капли).

Устали, а работы впереди непочатый край? Откройте флакончик с нюхательной солью из смеси эфирных масел — по 2 капли масла имбиря, майорана, по 1 капле масел гвоздики и тимьяна и 4 капли масла можжевельника.

Восстановит силы соль с маслом базилика (3 капли) и розмарина (1 капля).

Поможет сосредоточиться нюхательная соль с маслами мирта (1 капля), мяты перечной (3 капли) и лимона (3 капли).

Нервишки пошаливают? Это пройдет, если у вас всегда наготове флакончик с нюхательной морской солью, обогащенной ароматами эфирных масел валерианы (4 капли), ромашки (2 капли), лаванды (2 капли) и бергамота (1 капля).

Стресс снимет нюхательная соль с эфирными маслами ромашки (4 капли), мелиссы (3 капли) лаванды и розмарина (по 1 капле).

Голова болит? Рекомендуется нюхательная соль с таким составом: 5 капель масла лаванды, по 1 капле мяты перечной, лимона и мускатника и 1/2 чайн. ложки подсолнечного масла.

От хронических бронхитов спасет соль из смеси эфирного масла мяты (2 капли), полыни лимонной (4 капли), шалфея (1 капля) и лаванды (2 капли).

Простудились? Поможет такой бальзам: смешайте с солью 6 капель эфирного масла шалфея и 3 капли эфирного масла пихты сибирской.

Укрепит организм нюхательная соль с эфирными маслами мяты перечной, ели, апельсина, жасмина и бергамота — всех по 1 капле.

А. Л. Насонова, фитотерапевт, врач высшей категории