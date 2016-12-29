Не спешите принимать антибиотики

Их лучше вообще не пить без серьезных на то причин.
- Как показало исследование ВОЗ, большинство людей уверены, что грипп можно лечить антибиотиками. На самом деле грипп, как и любое другое вирусное заболевание, лечить антибиотиками нельзя. Ни в коем случае! Подумайте сами: если бы антибиотики были эффективны против вирусов, в мире бы не было проблем с такими болезнями, как лихорадка Эбола, вирусный гепатит, герпес — их просто лечили бы антибиотиками. Антибиотики не действуют также на грибки (например, грибки кандида) и глисты. Даже наоборот: если при грибковом заболевании принимать антибиотики, состояние пациента лишь ухудшится. Антибиотики не снимают температуру и не обезболивают. Пить их с такой целью нельзя ни в коем случае.
- Принимая антибиотик, не обязательно пить противогрибковые препараты. Многие врачи, назначая антибиотики, настаивают на приеме противогрибковых препаратов типа нистатина. Объясняют это тем, что антибиотики повышают риск развития грибковой инфекции. Однако современная медицина против такого назначения. Дело в том, что противогрибковые препараты содержат флюконазол. Это лишняя нагрузка на печень, которая и так перегружена антибиотиками. К тому же эффективные противогрибковые препараты очень дорогие. Каждая таблетка стоит около 800 рублей. Но и они могут иметь побочные действия. Поэтому их лучше вообще не принимать.
- Если после приема антибиотиков действительно появится грибковая инфекция, тогда можно принять противогрибковые препараты и вылечиться от нее. А просто так — без серьезных причин — тратить деньги и нагружать организм лишним лекарством вряд ли стоит.
- Если не допить курс антибиотиков, могут возникнуть серьезные проблемы. Многие уверены, что, если симптомы заболевания прошли, курс антибиотиков можно прекратить. Зачем зря травить себя лекарствами? Именно эта уверенность и стала одной из причин распространения устойчивости к антибиотикам во всем мире. Если не допить весь курс антибиотиков, бактериальная инфекция останется недолеченной и, скорее всего, перейдет в скрытую форму. В результате могут сформироваться штаммы бактерий, которые будут нечувствительны к этому виду антибиотиков. Из-за таких вот прерванных курсов в Китае обнаружили кишечную палочку, от которой не избавляет ни один антибиотик. Человека, заразившегося такой инфекцией, просто нечем лечить. Поэтому не спешите принимать антибиотики. И курс антибиотиков не прерывайте.
- Антибиотики нужно запивать только водой. Молоко и другие кисломолочные продукты могут нейтрализовать действие препаратов тетрациклинового ряда. А цитрусовые соки тормозят разрушение эритромицина и других антибиотиков: они продолжают циркулировать в крови дольше положенного, что ведет к передозировке.
В. И. Евланова, терапевт, врач высшей категории