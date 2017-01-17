Начинаем кашлять и чихать…

Как найти управу на простуду и не разболеться.

  1. Йодно-солевые промывания. Промывайте 2 раза в день нос и полость рта таким раствором: в стакане теплой кипяченой воды растворите 1/2 чайн. ложки поваренной или морской соли, 3 капли 5%-ной настойки йода. Если не переносите йод, можно использовать травяные настои и отвары из цветков ромашки, листьев мать-и-мачехи, подорожника.
  2. Чай от простуды. Смешайте в равных пропорциях сухие листья черной смородины, малины и мяты. Заварите 1 ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка, настаивайте 5-10 минут. Выпейте чай маленькими глотками с 1 чайн. ложкой гречишного меда.
  3. Цитрусовые ванны. Во время простуды и других инфекционных заболеваний полезно принимать цитрусовую ванну. Вы будете вдыхать аромат, напоенный целебными эфирными маслами, которые обладают антивирусным, противовоспалительным и отхаркивающим свойствами, предотвращают появление кашля и насморка. Выжмите с помощью соковыжималки сок из трех грейпфрутов и четырех апельсинов и вылейте в ванну. Оставшуюся мякоть не выбрасывайте, а поместите в тканевый мешочек и опустите в воду, прикрепив к крану. Принимайте ароматную ванну сидя или полулежа (уровень воды должен доходить до середины груди) в течение 10-15 минут 2 раза в неделю.
  4. Травяные ингаляции. Вечером подышите целебными ароматическими парами. Налейте в небольшую миску воды, доведите до кипения. В кипящую воду добавьте 1 чайн. ложку поваренной соли, по 1 ст. ложке сухих листьев эвкалипта и растительного масла. Дайте прокипеть, снимите с огня и осторожно наклонитесь над миской. Глубоко вдыхайте пары через нос 5-10 минут. После процедуры смажьте ноздри сливочным маслом.
  5. Сладкое лекарство для иммунитета. Пропустите через мясорубку 200 г грейпфрута (без кожуры и косточек), 200 г клюквы, 100 г свежезамороженной черной смородины. Добавьте 200 г малинового варенья и перемешайте. Дайте «лекарству» настояться сутки в стеклянной банке с крышкой. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Храните в холодильнике.
  6. Горчичные ванны для ног. Налейте в тазик горячую воду. Растворите в воде 1-2 ст. ложки сухой горчицы и опустите в раствор ноги. По мере остывания подливайте горячую воду. После процедуры разотрите стопы махровым полотенцем, наденьте шерстяные носки и ложитесь в постель.

Н. М. Ветрова, терапевт, врач высшей категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Если завтра мальчишник

Мой муж не алкоголик. Он заместитель директора фирмы.

Привкус во рту

Чаще всего металлический привкус во рту появляется, когда кровоточат десны. Ведь кровь нередко имеет «железный» привкус.
Веник из топинамбура снимает боль в суставах

Веник из топинамбура снимает боль в суставах

Земляная груша поистине лучшее и доступное средство для профилактики и лечения диабета (инсулинонезависимого). С десяток лет назад жена посадила за домом топинамбур.
Не опускайте руки после инсульта

Не опускайте руки после инсульта

Я вышел победителем в схватке с болезнью. Не сдавайтесь боли!

Снова на губе болячка

Если пузырьки на губах или лице появляются более 4х раз в год, не откладывая, займитесь своим здоровьем, поскольку вы больны и заразны для окружающих.   Герпес снижает иммунитет у новорожденных, а у беременной женщины может вызвать выкидыш, ослабляет организм.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх