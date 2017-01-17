Начинаем кашлять и чихать…

Как найти управу на простуду и не разболеться.
- Йодно-солевые промывания. Промывайте 2 раза в день нос и полость рта таким раствором: в стакане теплой кипяченой воды растворите 1/2 чайн. ложки поваренной или морской соли, 3 капли 5%-ной настойки йода. Если не переносите йод, можно использовать травяные настои и отвары из цветков ромашки, листьев мать-и-мачехи, подорожника.
- Чай от простуды. Смешайте в равных пропорциях сухие листья черной смородины, малины и мяты. Заварите 1 ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка, настаивайте 5-10 минут. Выпейте чай маленькими глотками с 1 чайн. ложкой гречишного меда.
- Цитрусовые ванны. Во время простуды и других инфекционных заболеваний полезно принимать цитрусовую ванну. Вы будете вдыхать аромат, напоенный целебными эфирными маслами, которые обладают антивирусным, противовоспалительным и отхаркивающим свойствами, предотвращают появление кашля и насморка. Выжмите с помощью соковыжималки сок из трех грейпфрутов и четырех апельсинов и вылейте в ванну. Оставшуюся мякоть не выбрасывайте, а поместите в тканевый мешочек и опустите в воду, прикрепив к крану. Принимайте ароматную ванну сидя или полулежа (уровень воды должен доходить до середины груди) в течение 10-15 минут 2 раза в неделю.
- Травяные ингаляции. Вечером подышите целебными ароматическими парами. Налейте в небольшую миску воды, доведите до кипения. В кипящую воду добавьте 1 чайн. ложку поваренной соли, по 1 ст. ложке сухих листьев эвкалипта и растительного масла. Дайте прокипеть, снимите с огня и осторожно наклонитесь над миской. Глубоко вдыхайте пары через нос 5-10 минут. После процедуры смажьте ноздри сливочным маслом.
- Сладкое лекарство для иммунитета. Пропустите через мясорубку 200 г грейпфрута (без кожуры и косточек), 200 г клюквы, 100 г свежезамороженной черной смородины. Добавьте 200 г малинового варенья и перемешайте. Дайте «лекарству» настояться сутки в стеклянной банке с крышкой. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Храните в холодильнике.
- Горчичные ванны для ног. Налейте в тазик горячую воду. Растворите в воде 1-2 ст. ложки сухой горчицы и опустите в раствор ноги. По мере остывания подливайте горячую воду. После процедуры разотрите стопы махровым полотенцем, наденьте шерстяные носки и ложитесь в постель.
Н. М. Ветрова, терапевт, врач высшей категории