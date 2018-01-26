Начали кровоточить дёсны…

Особенно трудно чистить зубы, ощущения не из приятных…

Т. Снегирева, Московская обл.

Любое хроническое заболевание, и пародонтит в том числе, обостряется весной и осенью. Планируйте поход к стоматологу на профессиональную чистку зубов. Это самый простой и эффективный способ предупреждения проблем с деснами. Причиной их кровоточивости и болезненных ощущений является зубной камень — твердые отложения на зубах. Они могут быть снаружи и под деснами. Камни раздражают мягкие ткани, вызывая неприятные ощущения. Справиться с зубным камнем самостоятельно невозможно. Самая лучшая зубная щетка не сможет досконально очистить зубы. Даже если вам удастся отломить крупные кусочки зубного камня, всегда останутся мельчайшие частички, которые будут по-прежнему травмировать десны.

Профессиональная чистка зубов проводится при помощи ультразвука. Сначала ультразвуковая волна разбивает зубной камень, очищая поверхность зуба от крупных элементов. Затем особая струя — вода, воздух, сода — под давлением окончательно очищает зуб от мелких камешков. Это делает поверхность зуба гладкой и ровной, затрудняет новое отложение зубного камня. Еще врач может предложить полировку зубов и нанесение специальной лечебной пасты.

И. Л. Синицына, стоматолог, врач высшей категории