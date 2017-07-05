Мерцает аритмия…

У мамы мерцательная аритмия. Выписали лекарства. Слежу, чтобы она их пила, не забывала. Какой образ жизни ей теперь надо вести, чтобы заболевание хотя бы не прогрессировало?

Р. Ильина, Омская обл.

Конечно, дисциплинированный прием лекарств при этом серьезном заболевании обязателен. Препараты не просто улучшают качество жизни, но и помогают предотвратить смертельно опасные осложнения аритмии.

Чтобы держать аритмию под контролем, вашей маме необходимо следить за артериальным давлением, не допуская его повышения. Высокое артериальное давление приводит к гипертрофии левого желудочка сердца, утолщению его стенок, снижению эластичности, что нарушает проведение электрических импульсов и вызывает развитие аритмии. Поэтому в тумбочке рядом с маминой кроватью обязательно должен быть тонометр.

Необходимо также контролировать уровень холестерина (периодичность сдачи анализов крови на этот показатель назначит лечащий врач).

Чтобы заболевание не прогрессировало, нужно наладить режим труда и отдыха и избавиться от лишнего веса (если он имеется). Ожирение нарушает работу всей сердечно-сосудистой системы, повышает уровень липидов в крови, артериальное давление, метаболизм глюкозы.

Необходимо больше двигаться, но при этом избегать повышенных физических нагрузок.

Очень важно недосаливать пищу и избегать приема стимуляторов, таких как кофе. Полезны льняное масло и рыбий жир, продукты, богатые калием, магнием, сухофрукты, особенно курага, боярышник, виноград, овощи и фрукты, мясо птицы, много рыбы. Главным принципом питания должно стать правило: минимум животного жира и красного мяса.

Разумеется, нельзя употреблять алкоголь и курить. Алкоголь изнашивает сердечную мышцу, а никотин способствует образованию избыточной фиброзной ткани в сердце и увеличивает чувствительность сердца к гормонам стресса. Курение также приводит к поражению коронарной артерии, а нарушенный кровоток — к аритмии. Ну и, конечно, нельзя нервничать.

А. С. Семкин, кардиолог, врач высшей категории

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