«Ленивый глаз», или амблиопия

Это нарушение зрения, которое не поддается коррекции очками или контактными линзами.
Почему возникает амблиопия?
Причиной могут быть косоглазие, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, бельмо, катаракта, рубцы после травм глаза и даже сильный стресс. Суть болезни: глаза получают различную зрительную нагрузку. Это может привести к тому, что постепенно один из органов зрения «выключается» из процесса. Снижение его функций приводит к снижению остроты зрения в этом глазу. Поэтому заболевание и носит название «ленивый глаз». При этом зрительный отдел головного мозга воспринимает искаженную информацию. Ведь она поступает от ведущего органа зрения.
Как проявляется амблиопия?
Дети начинают жаловаться на головные боли, чувство дискомфорта и рези в глазах, быструю утомляемость. Ухудшается успеваемость. Они плохо ориентируются в незнакомых местах. Нарушается координация движений. Человек становится неуклюжим. Во время чтения один глаз может заметно отклоняться или закрываться.
Различают пять степеней амблиопии:
Как правильно лечиться?
Прежде всего обязательно лечение основной причины амблиопии. Например, коррекция зрения с помощью очков или контактных линз, если есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Катаракту, косоглазие или помутнение роговицы иногда лечат с помощью хирургического вмешательства. И только потом проводят коррекцию самой амблиопии, то есть прибегают к стимуляции функций «ленивого глаза». Например, используют метод окклюзии: на здоровый глаз накладывается повязка, при этом вся зрительная нагрузка идет на отстающий глаз.
Существует другой метод лечения: в здоровый глаз закапывают атропин. Это приводит к тому, что изображение для здорового глаза становится размытым и нечетким, поэтому «ленивый глаз» вынужден мобилизовать свои функции. Еще слабый глаз стимулируют с помощью воздействия цвето- и светотерапии.
Упражнения, которые рекомендуется делать дома
Еще для лечения амблиопии рекомендуется смотреть на всю переносицу или кончик носа двумя глазами. Полезны круговые вращения глазами вправо, затем влево. Хорошее упражнение, которое не рекомендуется делать больше одного раза в день: сядьте, руки положите на колени и смотрите прямо. Затем посмотрите влево, потом вниз, затем вправо и вниз. Продолжайте до тех пор, пока из глаз не потекут слезы. Моргать при выполнении этого упражнения нельзя!
И. С. Сорокина, офтальмолог, врач высшей категории