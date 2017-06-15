«Ленивый глаз», или амблиопия

Это нарушение зрения, которое не поддается коррекции очками или контактными линзами.

Почему возникает амблиопия?

Причиной могут быть косоглазие, дальнозоркость, близорукость, астигматизм, бельмо, катаракта, рубцы после травм глаза и даже сильный стресс. Суть болезни: глаза получают различную зрительную нагрузку. Это может привести к тому, что постепенно один из органов зрения «выключается» из процесса. Снижение его функций приводит к снижению остроты зрения в этом глазу. Поэтому заболевание и носит название «ленивый глаз». При этом зрительный отдел головного мозга воспринимает искаженную информацию. Ведь она поступает от ведущего органа зрения.

Как проявляется амблиопия?

Дети начинают жаловаться на головные боли, чувство дискомфорта и рези в глазах, быструю утомляемость. Ухудшается успеваемость. Они плохо ориентируются в незнакомых местах. Нарушается координация движений. Человек становится неуклюжим. Во время чтения один глаз может заметно отклоняться или закрываться.

Различают пять степеней амблиопии:

первая степень — острота зрения 0,8-0,9 диоптрий;

вторая степень — 0,5-0,7;

третья степень — 0,3-0,4;

четвертая степень — 0,05-0,2;

при пятой степени острота зрения ниже 0,05 диоптрий.

Как правильно лечиться?

Прежде всего обязательно лечение основной причины амблиопии. Например, коррекция зрения с помощью очков или контактных линз, если есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Катаракту, косоглазие или помутнение роговицы иногда лечат с помощью хирургического вмешательства. И только потом проводят коррекцию самой амблиопии, то есть прибегают к стимуляции функций «ленивого глаза». Например, используют метод окклюзии: на здоровый глаз накладывается повязка, при этом вся зрительная нагрузка идет на отстающий глаз.

Существует другой метод лечения: в здоровый глаз закапывают атропин. Это приводит к тому, что изображение для здорового глаза становится размытым и нечетким, поэтому «ленивый глаз» вынужден мобилизовать свои функции. Еще слабый глаз стимулируют с помощью воздействия цвето- и светотерапии.

Упражнения, которые рекомендуется делать дома

Встаньте у окна. Закройте здоровый глаз. Поднесите к слабому глазу лист бумаги, на котором напечатан текст. Подносите до того момента, пока текст не станет трудноразличимым. Затем медленно отодвигайте лист обратно до того момента, пока текст снова можно будет прочитать. На электрическую лампочку (60-70 ватт) наклейте бумажный черный круг диаметром 6-8 мм. Закройте здоровый глаз и смотрите на лампу 30 секунд. Затем переведите взгляд на лист белой бумаги на стене и смотрите на него до тех пор, пока на нем не появится образ круга от лампы. На настольную лампу (100 ватт) наденьте колпак из черной бумаги, в котором вырежьте отверстие диаметром 5 мм и закройте его красной пленкой. Сядьте на расстоянии 40 см от лампы и смотрите на эту красную точку слабым глазом 3 минуты. Кто-то должен каждые 2-3 секунды выключать и включать лампу. Упражнение делайте в темной комнате каждый день в течение 3 месяцев.

Еще для лечения амблиопии рекомендуется смотреть на всю переносицу или кончик носа двумя глазами. Полезны круговые вращения глазами вправо, затем влево. Хорошее упражнение, которое не рекомендуется делать больше одного раза в день: сядьте, руки положите на колени и смотрите прямо. Затем посмотрите влево, потом вниз, затем вправо и вниз. Продолжайте до тех пор, пока из глаз не потекут слезы. Моргать при выполнении этого упражнения нельзя!

И. С. Сорокина, офтальмолог, врач высшей категории