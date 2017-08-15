Кто в доме хозяин?

Пес не напивается, Не играет в карты. И хотя не приносит в дом деньги, но и из дома их тоже не выносит.

Собаки лучше людей?

Мужчина, конечно же, чувствует себя униженным и оскорбленным, когда ему предпочитают пса. Мало того, что он проигрывает сопернику, но еще и соперник этот — четвероногий. Это бьет по самооценке и лишает уверенности в себе. Впрочем, мужчина, если он настоящий, чаще всего в такой ситуации просто уходит. А подкаблучник остается и, если не становится невротиком, то обычно пьет по-черному.

Пес должен знать свое место

  • Если не уважаете, не любите своего мужа и не боитесь потерять, то заставьте его ходить на задних лапках перед своим песиком. Сколько он выдержит? Чтобы дружба между собаками и людьми доставляла удовольствие обеим сторонам, каждое существо должно знать свое место. Для собаки оно — последнее, после хозяина и хозяйки. А мужчина должен быть самым главным.
  • Домашние любимцы — те же дети. И если мама для ребенка — это нечто любящее, теплое, то отец — это начало строгое, дисциплинирующее, иногда наказывающее. Так должно быть и в семье, где есть собака.
  • Если заметили, что муж ревнует вас к щенку, постарайтесь внушить ему, что песик любит его не меньше, чем вас. Не настраивайте собаку против супруга, не позволяйте ей охранять вас от него. Пес должен чувствовать в мужчине хозяина.
  • Если почувствовали сильную привязанность к животному, большую, чем к близким людям, подумайте, почему? Пересмотрите свои отношения с близкими. А животные пусть остаются просто питомцами, которые делают вашу жизнь лучше.

М. Н. Скворцова, семейный психолог

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