Коклюш у взрослых

Это заболевание считается детским, поэтому после 16 лет такой диагноз практически не ставят. Тем не менее взрослые часто подхватывают эту болезнь, особенно если в детстве не были привиты.

А был ли бронхит?

При обследовании людей с упорным продолжительным кашлем у каждого четвертого выявляется коклюшная инфекция. Начальная стадия коклюша длится 1-2 недели и по симптомам практически не отличается от обычной простуды. Поэтому диагностировать коклюш практически нереально. Насторожить может только то, что кашель не уменьшается, несмотря на принимаемые лекарства. Лишь к началу третьей недели, когда кашель становится мучительным и приступообразным, возникают первые подозрения. И тогда внимательный врач направляет больного на специальный анализ крови. Но так бывает, если болеет ребенок. Если же на кашель жалуется взрослый, то доктора, как правило, ставят диагноз трахеит или бронхит. К тому же у взрослых коклюш нередко проявляется иначе: слишком сильного кашля не бывает. Человек упорно кашляет, как при бронхите, но лекарства ему не помогают. Длиться коклюш может долго — до двух и более месяцев. И все это время вирусоноситель — источник заразы для окружающих. Ведь коклюш передается воздушно-капельным путем.

Чтобы выявить это заболевание, необходимо сдать иммунофлюоресцентный анализ крови — для определения иммуноглобулинов G и М к антигенам коклюшного токсина. Эти антитела появляются со 2-3-й недели болезни и сохраняются в течение трех месяцев.

Сердечники, берегитесь!

Коклюш — смертельно опасное заболевание для детишек до двух лет. И очень неприятная болячка для всех остальных. Тем не менее при тяжелом течении болезни у взрослых тоже могут быть осложнения. Самое частое — пневмония. Ее могут вызвать и коклюшная палочка, и присоединившаяся к ней вторичная бактериальная инфекция. Кроме воспаления легких, коклюш может вызвать острый ларингит, бронхиолит. Токсины, выделяемые коклюшной палочкой, способны действовать и на центральную нервную систему, вызывая различные нарушения. Иногда болезнь провоцирует нарушение дыхательной функции и сердечной деятельности.

Лечиться надо антибиотиками

Но они эффективны лишь на катаральной стадии, а когда появляется сильный спастический кашель, они становятся бесполезными и назначаются лишь при развитии осложнений. Противокашлевые микстуры, препараты, подавляющие кашель, и успокоительные средства тоже не приносят большого облегчения. Чаще всего для лечения назначают противококлюшный гаммаглобулин, препараты для отхождения мокроты и ингаляции.

Поскольку кашель при коклюше длится долго, имеет смысл по максимуму использовать народные средства. Эффективны сок репчатого лука или редьки с медом (1:1), настой лекарственного алтея (1 чайн. ложка на 1 стакан кипятка), настой из плодов аниса и укропа. Чай с чабрецом, солодкой или подорожником, которые оказывают бактерицидное, антисептическое и отхаркивающее действие, тоже будут очень кстати. Хорошо помогает отвар инжира на молоке.

Еще один полезный рецепт. Две столовые ложки мелко порезанного чеснока залейте 100 г растопленного сливочного масла. Дайте смеси немного застыть. Втирайте чесночную мазь в подошвы стоп на ночь. Сверху утепляйте ноги (например, надевайте шерстяные носки). Можно использовать ее и для растирания груди. Также необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе и прием витаминов А, С, Р. Не заболеть коклюшем взрослым поможет вакцинация, которую нужно повторять каждые 10 лет. Ну и еще надо укреплять иммунитет. Сам факт заболевания — признак того, что иммунная система находится не в лучшей форме.

Э. Л. Османова, терапевт, врач высшей категории

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