Как снять жар без лекарств

При ОРВИ, ангине, пневмонии часто поднимается высокая температура. Как снять жар и облегчить состояние больного без лекарств.

Обтираем тело прохладной водой

Губку или полотенце смочите в воде, отожмите и осторожно оботрите туловище, лицо, конечности. Капелькам воды, оставшимся на коже, дайте высохнуть самостоятельно. Для усиления эффекта в воду можно добавить несколько капель столового уксуса или водку (1:1). Детей лучше обтирать водой комнатной температуры, иначе процедура может спровоцировать шок и вызвать судороги из-за спазма сосудов. С помощью этой процедуры можно снизить температуру на 1-2° в течение 1-1,5 часа.

Прикладываем лед

Для снижения температуры расколите лед на небольшие кусочки. Сложите в поли­этиленовый пакет и приложите к местам проекции крупных сосудов: ко лбу, подмышкам, паховым складкам, подколенным ямкам. Чтобы защититься от переохлаждения, между кожей и льдом положите свернутое хлопчатобумажное полотенце. Не оставляйте лед больше чем на 5-7 минут.

Делаем прохладную клизму

Жаропонижающая клизма — малоприятная процедура. Ее рекомендуется проводить, если все остальные способы снижения температуры неприемлемы или не дали ощутимых результатов. В спринцовку или кружку Эсмарха налейте теплую воду (как правило, на 2° ниже, чем температура тела в данный момент). Добавьте соль (из расчета 1/2 чайн. ложки на 1/2 стакана воды). Количество жидкости для клизмы зависит от возраста: 1 год — 1/2 стакана воды, 2 года — 1 стакан, 5 лет — 0,5 л, старше 10 лет — 1 литр.

P. S. Снижать температуру тела с помощью обтирания, прикладывать лед и вводить клизмы противопоказано детям до года, особенно склонным к судорогам и с пороком сердца. Эти процедуры запрещается использовать при ознобе, ледяных конечностях, синюшном цвете лица. Они только усугубят состояние больного.

Больной должен пить много жидкости

Обильное питье при высокой температуре тела рекомендуется, чтобы больному было чем потеть. А пот, как известно, обладает высоким охлаждающим действием. Достаточное количество жидкости во время болезни выводит токсины и еще восполняет теряемые при потении запасы жидкости. При ОРВИ рекомендуется употреблять напитки, богатые витамином С: отвар из шиповника, сухофруктов, клюквенный морс, чай с лимоном, апельсиновый сок. Усиливает потоотделение чай с малиновым вареньем. Целебные напитки надо пить медленно, небольшими глотками, чтобы не вызвать рвоту. При чувстве жара питье должно быть теплым (около 30°С), а при ознобе — горячим. Чтобы организму было куда отдавать тепло, воздух в комнате должен быть прохладным (не более 18°С).

Снижаем жар травами

С температурой способны бороться растения, в составе которых имеется салициловая кислота. Это клубника, малина, вишня, черная и красная смородина, чернослив, апельсины. Употреблять ягоды и фрукты можно в любом виде, но лучше в виде морсов и варенья, добавленного в чай. Еще одна группа трав-целителей с потогонным эффектом: душица, березовые почки, календула, липовый цвет. Лучше приготовить настой: залейте 2 ст. ложки сухой травы 1 стаканом кипятка, настаивайте 2 часа и пейте как чай. Добавление меда усилит эффект. Мед укрепляет иммунитет, борется с бактериями и вирусами.

Е. М. Капустина, терапевт, врач высшей категории