Вот уж какой препарат всегда можно найти в любой аптечке! Маленькая бутылочка всегда готова послужить ради доброго дела.

Как работает этот узор на коже

Главный эффект от применения йодовой сетки: проникая через кожу, йод распространяется по кровеносной системе и убивает микробы, сворачивая их белки, — и таким образом приостанавливает развитие болезни. Нанесенный узор в виде сетки разрывает связь между микробами. И, как следствие, они массово гибнут. Еще одно свойство йода, нанесенного на поверхность кожи, — расширять капилляры и тем самым ускорять кровообращение в той области, где сетка нанесена. Йодная сетка стимулирует отток крови, и это уменьшает застой там, где идет воспаление.

Небольшая сеточка йодным раствором помогает: при заболеваниях верхних дыхательных путей, ОРВИ, бронхите, ларингите, трахеите, ангине, травмах и воспалениях мышц, суставов, связок (ушибы, растяжения, гематомы, кровоподтеки, травмы связок голеностопа или колена, остеохондрозе, артритах, артрозах, радикулитах).

Йодовая сетка не безобидна

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, безобидность йода, помните, что это лекарственный препарат. А значит, надо применять его по правилам. Для рисования сетки используйте 5% раствор йода и обычную ватную палочку. Прежде чем наносить йод на кожу, проведите небольшой тест. Ведь от аллергических реакций никто не застрахован. На внутренней стороне запястья нанесите небольшую полоску йода и подождите 15-30 минут. Если жжения, зуда и покраснения не наступило, можно делать йодовую сетку. Сетка йодного раствора наносится на сухую кожу, оптимально — на ночь. Но нельзя использовать йод наружно в виде сетки, если температура тела 38°С и выше. Часто применять йодовую сетку тоже нельзя — не больше трех раз в неделю. Рисунок йодовой стеки — параллельные горизонтальные и вертикальные линии. Ни в коем случае не наносите йод сплошным слоем. Вы получите просто ожог. Каждая ячейка такой сетки 1х1 см. Именно такой рисунок наиболее эффективен для угнетения болезне­творных бактерий. Никогда не наносите йодовую сетку на область сердца. Это опасно. Также не наносите йод на участки, где кожа сильно повреждена или раздражена, чтобы не вызвать еще более сильного раздражения.

Достаточно ли у вас йода в организме?

Сделайте простой тест на внутренней части бедра. Нанесите на кожу йодовую сетку и посмотрите результат. Прошло 3 часа и у вас нет ни малейших следов? Срочно к врачу. Пусть он назначит анализы, пройдите курс восполнения йода в организме. Если через 6 часов остаются небольшие следы от йода, все у вас неплохо. Включайте и дальше в свой рацион морскую рыбу, морскую капусту, морепродукты. Если вы совершенно здоровы, следы от йодовой сетки исчезнут через сутки.

Если кашель сухой

Эффективной может оказаться йодовая сетка на грудь. Особенно, если рисовать ее в самом начале заболевания. Йод проникнет в сосуды, усилит кровообращение, создаст согревающий эффект и поборется с болезнетворными микробами, также он будет способствовать отделению мокроты. Йодовая сетка наносится на грудную клетку обязательно избегая области сердца. Можно нанести сетку на спину в районе легких.

Замучила ангина

В этом случае сетку из йода наносят на область горла. Обязательно пройдите перед этим тест на чувствительность, ведь кожа шеи очень нежная. Йодовую сетку на горло можно наносить дважды в день — утром и вечером. Процедура должна улучшить крово­обращение, угнетая действие патогенной микрофлоры. Но лучше избегайте попадания йода на область щитовидной железы.

Не дайте насморку развиться

Если успеть «запеленговать» начало заболевания, можно с помощью йодовой сетки избежать развития насморка и заложенности носа. Несколько штрихов сетки наносится непосредственно на крылья носа и переносицу. Будьте осторожны, чтобы йод не попал в глаза. Дополнительно йодовую сетку нанесите на область икроножных мышц и пяток. В этих местах находятся точки, связанные с работой носа. Ну и согревающий эффект уменьшит отек в носовой полости.

Ушиблись? Приложите холод

Растяжения, травмы мягких тканей и ушибы — нередкие спутники жизни. Можно, конечно, купить дорогостоящие мази, снимающие боль или воспаление. А можно воспользоваться йодовой сеткой. Но при ушибах йодовую сетку можно наносить не раньше чем через сутки с момента ушиба. Сразу после травмы обычно образуется отек, и йод на месте ушиба будет препятствовать его рассасыванию. Чтобы полегчало, сразу после удара приложите холод, а уже на следующий день можно наносить йодовую сетку.

Как уменьшить боль в спине и позвоночнике

Йодовую сетку нужно нанести по определенным линиям. Вертикальные — по обе стороны позвоночника, параллельно друг другу через внутренние края лопаток, потом вдоль позвоночника, как бы приближаясь к центру. Добавляем между нарисованными уже линиями дополнительные штрихи таким образом, чтобы расстояние между ними было в 1 см. Теперь горизонтальные — можно ориентироваться на межреберные промежутки, опять таки соблюдая расстояние в 1 см.

Йодовая сетка для детей

Обычно именно детям родители наносят йодовую сетку при первых симптомах простуды или сухом кашле. Считается, что этот «бабушкин» рецепт безобиден для детского организма. Но любое лечение ребенка, и применение йодовой сетки в том числе, можно начинать с разрешения врача. Детям до двух лет йодовую сетку лучше не делать, не надо вмешиваться в работу еще не окончательно оформившейся щитовидной железы. Что касается детей постарше, то не наносите йод на кожу, если у ребенка есть температура, даже небольшая. Для детей до 5 лет лучше использовать 2,5% спиртовой раствор йода, тем, кому больше 5 лет, уже можно применять обычный 5%. И обязательно сделайте предварительный тест на чувствительность к йоду. У малышей кожа в разы нежнее и чувствительней, чем у взрослых.

Можно ли беременным делать йодовую сетку?

Йод все же имеет меньше противопоказаний и не такое сильное воздействие, как микстуры от кашля, его поэтому можно использовать при беременности. И все же посоветуйтесь предварительно с наблюдающим вас врачом. Беременность — это важный период в жизни женщины и еще не родившегося малыша.

С. М. Говорова, терапевт, врач высшей категории