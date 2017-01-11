Давление зимой

Как защищать зимой проблемные сосуды? На вопросы читателей отвечает кардиолог, доктор медицинских наук Федор Тимофеевич Агеев.

— Зависит ли гипертония от погоды?

— При смене климата даже у здоровых людей давление меняется. Что уж говорить про нездоровых. В последние 5 лет стала очевидной связь гипертонии и ее осложнений с погодой. Россияне узнали, что такое экстремальная жара, ледяной дождь, смог, испытали на себе рекордно низкое атмосферное давление — 710 миллиметров ртутного столба. И, к сожалению, именно в эти пиковые моменты у многих людей сосуды просто не выдержали капризов погоды. Все это побудило медиков пристально изучить влияние погоды на давление.

Выяснилось, что на течение гипертонии четко влияют три погодных фактора: температура воздуха, его влажность и уровень атмосферного давления. Причем влияют достаточно быстро — в ближайшие часы.

— Как именно действует погода на здоровье гипертоников?

— Большинство гипертоников реагируют на колебания атмо­сферного давления, если оно меняется быстрее чем на пол-едини­цы в час. Еще один рисковый погодный момент — слишком высокое атмосферное давление. Если несколько дней оно стабильно превышает отметку 750 миллиметров ртутного столба, гипертоники чувствуют себя хуже. У них повышены и верхние, и нижние показатели тонометра. И, наконец, третий риск — резкие перепады температуры, в особенности зимой, когда в течение суток температура воздуха опускается на 10-15°С.

А самой опасной погодой для гипертоников, как считают кардиологи, является холодная влажность. Это температура около нуля в сочетании с ветром и осадками. Причем на зимние капризы реагируют люди с нестабильным давлением — и гипертоники, и гипотоники, а также те, кто имеет избыточный вес, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и многие пожилые.

— Можно ли как-то уменьшить зависимость от погоды и удержать давление в рамках?

— Можно, и даже необходимо. Во-первых, надо следить за изменениями погоды. Помочь могут хорошие бытовые приборы — домашние метеостанции. Они измеряют атмосферное давление, уличную температуру и влажность воздуха. Надо также регулярно измерять свое кровяное давление домашним тонометром и вносить цифры в дневник. Потом их надо показать врачу. Он сопоставит их и подберет лекарства.

— Нужно ли гипертоникам с наступлением холодов менять курс лечения?

— Менять грамотно подобранное лечение, может быть, не нужно. А вот корректировать его необходимо. В разное время года, в разное время суток те или иные болезни у человека протекают по-разному. Исследования показали: многие препараты для снижения давления зимой действуют хуже, чем в другое время года. В частности, это 24-часовые лекарства, которые принимают один раз в день. При метеочувствительности они не могут эффективно держать давление. А однокомпонентные препараты в холода эффективны лишь у 15-30% пациентов, и только при начальной гипертонии.

— Как же выходить из ситуации?

— С помощью комбинированных препаратов от гипертонии. Это такие лекарства, в состав которых входят сразу два или три компонента. Каждый из них снижает давление своим путем.

— Нужно ли зимой повышать дозировку лекарств?

— Это нужно делать с большой осторожностью и только под контролем врача. Увеличение дозы может вызвать побочные эффекты, например ухудшить состояние при глаукоме, диабете, заболеваниях суставов. Но можно использовать хитрый прием. Таблетку, рассчитанную на однократный прием в сутки, разделить пополам и принимать по половинке 2 раза в день — утром и вечером. Суточная доза лекарства при этом не изменяется. Но контроль за давлением при таком режиме приема будет лучше. Таким образом, при неустойчивой погоде у вас будет больше шансов предотвратить утренний подъем давления.