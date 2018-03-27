Чтобы пели, а не скрипели

Думать о здоровье суставов надо заранее, в молодости, когда они еще не болят и хрящи не разрушены.

Какие продукты полезны для суставов?

Специальная диета назначается лишь при одном заболевании суставов — подагре. В ней ограничивается потребление продуктов, богатых мочевой кислотой и пуринами. При артрите и артрозе ни один диетолог, скорее всего, не возьмется корректировать меню. И уж тем более не будет заморачиваться, если суставы вас не беспокоят. А зря! С помощью пищи можно укрепить внутрисуставной хрящ и предупредить преждевременный износ сустава. Что надо включать в меню?

Молочные продукты. Они богаты белком и кальцием. Белок необходим для обновления внутрисуставного хряща. А кальций полезен для крепости костей.

Они богаты белком и кальцием. Белок необходим для обновления внутрисуставного хряща. А кальций полезен для крепости костей. Чеснок, лук, капуста, бобовые, рыба — это источник серы, которая защищает организм от преждевременного старения, выводит токсины, уменьшает воспалительные процессы. Этот же микроэлемент способствует выработке коллагена, который делает внутрисуставной хрящ упругим и прочным. В последнее время серу стали вводить в состав препаратов, которыми лечат артроз. А здоровым людям достаточно регулярно употреблять в пищу продукты, богатые серой.

— это источник серы, которая защищает организм от преждевременного старения, выводит токсины, уменьшает воспалительные процессы. Этот же микроэлемент способствует выработке коллагена, который делает внутрисуставной хрящ упругим и прочным. В последнее время серу стали вводить в состав препаратов, которыми лечат артроз. А здоровым людям достаточно регулярно употреблять в пищу продукты, богатые серой. Ешьте желе и холодец (в умеренном количестве из-за высокого содержания холестерина). Это источники желатина. В организме он превращается в тот самый коллаген, придающий прочность внутрисуставному хрящу.

Что вредно для суставов? Избыточное питание — самая частая причина набора веса. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на суставы. Это приводит к прежде­временному развитию артроза. Следите за калорийностью и жирностью блюд, не злоупотребляйте мучным и сладким.

Бег, прыжки травмируют суставы

Плавайте — в воде укрепляются мышцы, которые поддерживают сустав, улучшается кровоснабжение тканей вокруг него. При этом риск травмировать сустав или перегрузить его минимален. Ходьба (обычная или скандинавская), велосипедные прогулки тоже активизируют кровоток, улучшают питание суставов, помогают укрепить мышцы. А вот бег, прыжки — не лучший выбор. Из-за резких ударов ноги о землю хрящевая ткань коленных, тазобедренных, голеностопных суставов и суставов позвоночника может травмироваться. Небольшие, но регулярные травмы ведут к развитию артроза. А одномоментные, но сильные нередко становятся причиной воспалительных заболеваний суставов, например, бурсита или синовиита. Любые занятия, связанные с подъемом тяжестей, также плохо влияют на суставы, приводят к их перегрузке и травмам.

Важно соблюдать режим дня

Ложиться спать надо в один и тот же час и отдыхать достаточно времени. Пока человек спит, мозг обращает свой «взгляд» внутрь организма. Он ищет возможные поломки и дает команду устранить их. У тех, кто высыпается, больше шансов, что микротравмы суставов, полученные за день, будут устранены, а восстановительные процессы во внутрисуставном хряще — активизированы. Делайте перерывы во время работы. Неважно, физическая она или интеллектуальная. Если долго сидите за компьютером, раз в час встаньте на 5 минут, пройдитесь по коридору или сделайте пару простых упражнений для разминки. Если работа связана с движением, стоит посидеть или сделать несколько упражнений на растяжку. Они помогут расслабить перегруженные суставы.

Артроз нельзя обратить вспять: если часть хряща пострадала, ее нельзя вырастить заново. В этом случае врач назначает хондропротекторы — лекарства, нормализующие обмен веществ в хрящевой ткани и подавляющие ферменты, которые ее разрушают Курс лечения долгий — 3-6 месяцев, и его периодически надо повторять.

И. Н. Клюев, остеопат, врач высшей категории