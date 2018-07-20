Чем жажду утолить?

На вопросы читателей отвечает терапевт, врач высшей категории С. В. Юдина.

Выпиваю в день около 2 литров воды…

Но летом хочется больше. Можно ли?

В. С. Самойлова, Омская обл.

Если в жаркий день хочется пить, пейте. Норма у каждого человека своя. Если нет серьезных заболеваний, при которых надо строго ограничивать количество воды, пейте вволю.

Сок и лимонад пить нельзя?

Говорят, что сладким напитком жажду не утолить. Значит, сок и лимонады в жару пить нельзя?

Анна, Астраханская обл.

Сладкие напитки, действительно, хуже утоляют жужду. Кроме того, в покупных много сахара — до

16 ложек на 1 литр напитка. Это большая нагрузка на поджелудочную железу и высокая калорийность. В результате — проблемы со здоровьем и избыточный вес. Но если самому сделать компот или морс с небольшим количеством сахара или вообще без него, такой напиток для жары подходит. Или, например, чай с ягодами — тоже отличный вариант для лета. Что касается соков, то они все разные. Лучше всего утоляют жажду овощ­ные, например томатный с сельдереем и зеленью. Сладкие фруктовые соки лучше разводить водой.

Спасёт ли мороженое от жары?

Можно ли утолять жажду не только жидкостью, но и, например, мороженым или огурцами?

Екатерина, Симферополь

В жару хорошо утоляют жажду несладкие фрукты. Отлично подойдут холодные супы и окрошка на кефире или тане. В огурцах очень много воды. А вот с мороженым — вопрос. С одной стороны, оно холодное, значит, должно помогать бороться с жарой. Но с другой — сладкое и жирное, если это, например, пломбир. А ни сахар, ни жир жажды не утолят. Кстати, после мороженого пить хочется еще больше. Поэтому, если хочется мороженого — лучше съесть сорбет или фруктовый лед. Они вообще без жира, с минимумом сахара и кисловатым вкусом.

Заменить воду другим напитком?

В жару очень сильно потею, поэтому пью мало. Но сильно мучает жажда. Может, заменить воду другим напитком?

Н. И. Симонова, Рязанская обл.

Ограничивая себя летом в питье, вы рискуете своим здоровь­ем. Повышенное потоотделение в жару — это защита. Человек потеет, пот испаряется с влажной кожи и охлаждает ее, не давая организму перегреваться. Потери жидкости во время жары возрастают. Поэтому рекомендуется пить регулярно, даже если не испытываете жажду. Так бывает у маленьких детей, которые не могут осознать, что им хочется пить. Поэтому мама должна регулярно давать ребенку воду.

Нехватка жидкости может привести к сгущению крови. А это, в свою очередь, к обезвоживанию, тепловому удару, тромбозам, сердечно-сосудистым проблемам. Но необязательно пить только воду. Ее можно заменить другими напитками. Может, потеть вы будете не меньше, но жажду утолите быстрее. Лучше всего кроме питьевой воды жажду утоляют несладкий чай, минеральная вода и солоноватые напитки типа айрана и тана. Они полезны и тем, что восполняют потерю солей, возникающую при обильном потоотделении.

А минералка лучше?

Читала, что в жаркий день лучше пить не обычную, а минеральную воду. Это так?

К. М. Котова, Самарская обл.

Это дело вкуса. Есть только один нюанс. Минеральную воду слабой минерализации рекомендуют при очень обильном потоотделении или сильной потере жидкости при учащении стула. А также тем, кто болеет с температурой в самую жару или получает физические нагрузки, например строителям.

Что взять с собой на пляж?

Каждый раз перед пляжем — семейная ссора. Сын хочет взять с собой сок, муж — молоко, а я — чай. А какой напиток лучше всего подходит?

Полина, Краснодарский край

Победителем в этом споре становитесь вы. Идеальные напитки для пляжа — вода и чай! Сок может забродить, а это чревато для желудка и кишечника. Но гораздо опаснее молоко, поскольку неправильное хранение и антисанитария приводят к тому, что стафилококки начинают очень быстро размножаться. Выпив такого «стафилококкового» молочка, можно получить серьезное отравление. Поэтому не рискуйте. Пусть ваши мужчины любимые напитки пьют дома, а на отдыхе обходятся самыми безопасными.