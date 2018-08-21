Боль в груди не береди…

Почему может болеть в области грудины и какие исследования нужно сделать, чтобы не пропустить серьезной проблемы.

Сердце болит из-за атеросклероза

Боль в груди не береди…Сердце снабжается кровью с помощью системы кровеносных сосудов. Когда один из них перекрывает атеросклеротическая бляшка, в спокойном состоянии мы можем ничего не ощущать. Но при стрессе, когда кровь начинает циркулировать усиленно, перекрытый сосуд не может в достаточной степени снабжать кровью сердце. На этом участке возникает состояние, которое называется ишемия, — патология из-за нехватки кровоснабжения, приводящая со временем к разрушению органа.

Ишемия легко выявляется на электрокардиограмме при нагрузке. Чтобы провести это исследование, на пациента прикрепляют датчики и отправляют, например, на беговую дорожку, постепенно ускоряя ее темп. При патологиях сердца такой стресс-тест даст совершенно четкую клиническую картину, которая покажет врачу-кардиологу направление лечения.

Желудочный рефлюкс

При изжоге и отрыжке, когда содержимое желудка опять забрасывается в пищевод (на медицинском языке это называется рефлюкс), кислота начинает разъедать его стенки. Человек чувствует боль в груди, напоминающую стенокардию. Изжога — это не только дискомфорт. Если кислая среда желудка регулярно обжигает пищевод, со временем в этом месте есть риск возникновения рака. Так что пускать на самотек эту проблему нельзя.

Необходимо сделать гастроскопию, когда в полость пищевода и желудка вводят зонд с камерой и врач может оценить, не разъела ли кислота стенки пищевода. Современные стандарты медицины призывают врачей делать гастроскопию, пока пациент спит под наркозом. Это менее травматично для него. Если вам необходимо сделать это исследование, ищите клинику, где пациента погружают в сон.

Межреберная невралгия

Из всех перечисленных проблем эта самая безобидная. Хотя болеть при межреберной невралгии может постоянно и довольно сильно. Однако хорошая новость в том, что невралгия не опасна. Поэтому при хронической боли в груди обязательно нужно исключить опасные состояния — сделать ЭКГ и гастроскопию. Если по результатам этих исследований у пациента все хорошо, можно говорить о межреберной невралгии. Обычно при ней можно обнаружить болезненный участок, например точку на ребрах. Если нажать на нее, человек аж подпрыгивает от боли. Это лечится приемом обезболивающих средств.

Е. М. Кок, терапевт, врач высшей категории

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