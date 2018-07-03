Сосуды не любят жару

Резкое потепление вслед за долгой прохладой — настоящий стресс для сосудов. Что надо делать сердечникам и гипертоникам, чтобы не получить осложнений?

Опасна первая волна жары

Летом особенно коварны внезапные волны жары. Это когда температура воздуха выше 29°С в течение пяти и более дней подряд. Причем самой опасной является первая волна жары. Неподготовленный организм не успевает к ней приспособиться, поэтому становится больше инфарктов, приступов тяжелой аритмии и обострений сердечной недостаточности.

Каникулы от лекарств

Наступление жары часто требует коррекции лечения. Поводом могут служить не только гипертонические кризы или усугубление сердечной недостаточности, но и улучшение самочувствия: снижение давления и уменьшение частоты сердечных приступов. Однако это не значит, что нужно устроить себе на лето «лекарственные каникулы». Все решения по смене препаратов и их дозировок должен принимать ваш лечащий врач.

У многих пациентов течение гипертонии летом действительно смягчается. Но! При температуре воздуха выше 28°С цифры верхнего и нижнего давления снижаются. А при дальнейшем перегреве тела наступает вторая фаза. Верхнее давление начинает повышаться, а нижнее остается пониженным. В результате увеличивается пульсовое давление. Это опасно для сосудов и даже чревато инфарктами и инсультами. Резкие колебания то в одну, то в другую сторону называют кризовыми. Чтобы их избежать, надо контролировать свое самочувствие. Регулярно измеряя давление, вы сможете вовремя отследить приступы гипертонии и не пропустите подъем давления.

Охлаждайтесь в меру

Если трудитесь в жаркое время, регулярно охлаждайте лицо, руки и ноги. Используйте мокрые холодные полотенца, делайте холодные компрессы, принимайте прохладный душ. Не погружайтесь в холодную ванну целиком — такой стресс чреват спазмом сосудов.

От того, что и как вы пьете, зависит ваше самочувствие. Чтобы избежать крайностей, нужно пить простую воду — понемногу каждые 15-30 минут, даже не испытывая жажды. Научитесь контролировать обезвоживание своего организма. Видите, что потеряли 1 кг, — значит, надо пить больше.

К. Н. Горячкин, терапевт