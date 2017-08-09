Под дождь лучше не попадать

Кислотные дожди этим летом в России особенно «злые». Медики уже доказали: химические ливни наносят непоправимый вред здоровью людей.

Бегать под дождем очень мило и забавно. Это наполняет энергией, делает ближе к природе. Об этом теперь лучше забыть. Доказано, что кислотные дожди могут спровоцировать онкологию и абсолютно точно влияют на мужскую потенцию. Атмосфера загрязнена углекислым газом, частыми выбросами промышленных предприятий и электростанций. Воздух и испарения воды насыщены химией. Химические вещества в человеческом организме накапливаются, особенно если работать на открытой территории.

Кислотные дожди — одна из причин гибели лесов, урожаев и растительности. Они разрушают здания и памятники культуры, приводят в негодность автомобили. После таких осадков в озерах дохнет рыба. Чего уж говорить о хрупком здоровье человека. Врачи замечают, что у людей моросящий кислотный дождь вызывает раздражение кожи, слизистой органов дыхания, делает ломкими волосы. После таких дождей люди толпами идут к аллергологам. Еще в 2006 году в Китае был опубликован доклад о том, что двуокись серы проникает в легкие и вызывает респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Так что этим летом лучше под дождь не попадать.