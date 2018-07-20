Какой загар полезен

Как загорать. Первые 10 минут без солнцезащитного крема и солнечных очков до минимального покраснения кожи. Достаточно, чтобы были открыты лицо, руки и ноги. Например, женщины могут надеть сарафаны, мужчины — майки и шорты.

Когда загорать. В солнечную погоду 3 раза в неделю по 10 минут, если вы еще не загорали. Если кожа загорелая и смуглая от природы — 15 минут. Если ваша тень длиннее вашего роста, выработка витамина D невозможна. Так что ранним утром или после 17-18 часов загар будет иметь чисто косметический эффект. На южных курортах России можно одномоментно за 2-3 недели получить дозу витамина D, которой хватит до зимы.

У кого может быть дефицит витамина D? У полных людей. Витамин D жирорастворимый, и при избытке жира его содержание снижается. У тех, кто постарше, как правило, имеется лишний вес. Если не здоров желудочно-кишечный тракт, витамин D плохо всасывается.

Откуда берется солнечный витамин. 80% за счет загара. Причем он накапливается в печени и жировой ткани. Кстати, от солярия пользы нет. 20% витамина D поступает из пищи. Например, суточная доза этого витамина содержится в 100 г лосося. В молочных продуктах, даже жирных, витамина D совсем мало.

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