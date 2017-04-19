Целебные ванны

У вас под рукой всегда есть эффективное и доступное средство от многих болезней — целебные травы.

  • При болезнях почек, мочевого пузыря и ревматизме — ванны из овсяной соломы. Пучок овсяной соломы кипятите в кастрюле или миске 30 минут и вылейте в приготовленную ванну, разбавляя водой. Эта ванна действует лучше паровой.
  • Снимает утомление, головную боль и улучшает настроение ванна из сосновой хвои. Сосновые иглы (лучше свежие), мелко изрубленные веточки и смолистые еловые шишки перемешайте и кипятите 30 минут в воде. Отвар вылейте в ванну (35-37°С), продолжительность процедуры 10-15 минут. Такая ванна благотворно действует на кожу, укрепляет внутренние органы, особенно полезна пожилым людям. Хвойный экстракт можно купить в аптеке.
  • Способствует быстрейшему заживлению при повреждениях кожи, показана при рахите, физическом недоразвитии, гноящихся ранах ванна с аиром. Залейте 250 г корневищ аира 3 л холодной воды, доведите до кипения, процедите и добавьте в ванну. Также такая ванна оказывает тонизирующее действие.
  • При экземах, бессоннице, успокаивает кашель при остром хроническом бронхите ванна с душицей. Залейте 200 г травы 3 л кипятка, нагревайте на водяной бане 15 минут, охладите, процедите и вылейте в ванну с водой.
  • При нервном возбуждении, бессоннице показана ванна с валерианой. Вылейте в ванну 1-1/2 флакона готовой настойки валерианы.
  • ■ Снимает нервную напряженность, тонизирует, повышает работоспособность, действует общеукрепляюще ванна со смесью взятых в равной пропорции трав тысячелистника, корня аира, душицы, полыни и сосновых почек.
  • Стимулирует обменные процессы, улучшает самочувствие, повышает устойчивость организма к инфекциям ванна с крапивой, ромашкой, листом березы, корнем лопуха и чередой.
  • При повышенном артериальном давлении хорошо принять курс общих или теплых ножных ванн с настоем таких лекарственных растений: шишки хмеля, трава чабреца и шалфея, цветки липы — по 15 г, трава сушеницы и душицы — по 30 г, листья березы — 50 г. Сбор заварите в 5 л кипятка, кипятите 15 минут, настаивайте 30 минут. Процедите, остывшее сырье отожмите и вылейте отвар в ванну. Длительность процедуры 5-15 минут (в зависимости от самочувствия).

И. Г. Сидоров, травник, Самарская обл.

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