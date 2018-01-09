Специи вместо пилюль

Специи и пряности хороши не только на кухне, но и для профилактики и лечения простуды. Это ароматные, полезные и недорогие лекарства. Они согревают, улучшают обмен веществ и кровоснабжение, помогают выводить токсины.

Корица

Содержит множество антибактериальных веществ, поэтому отлично подходит для профилактики гриппа. Заварите 1/2 чайн. ложки корицы 1 стаканом кипятка, добавьте щепотку черного перца и пейте с медом по 1 стакану 2 раза в день. Так вы создадите защитную броню от вирусов, даже когда вокруг все чихают и кашляют.

Гвоздика

Из гвоздики можно приготовить эликсир от ангины, который надо пить при первых признаках першения в горле. Разотрите в порошок 4 бутона гвоздики (или возьмите молотой на кончике ножа), залейте 1 стаканом горячего вскипевшего молока. Настаивайте 10 минут и пейте маленькими глотками. При головной боли или насморке сделайте «таблетку» из гвоздики. Подогрейте 1 чайн. ложку воды и смешайте с 1 чайн. ложкой молотой гвоздики до получения пасты. Прикладывайте эту «таблетку» ко лбу, вискам и гайморовым пазухам на 10-15 минут.

Куркума

Хорошо согревает организм и обладает антибактериальным эффектом. При бронхите, сухости и першении в горле, тонзиллите, фарингите выпейте перед сном такую смесь: залейте 1 чайн. ложку куркумы 1 стаканом молока и вскипятите. При фарингите 1 чайн. ложку меда смешайте с 1/2 чайн. ложки куркумы. Держите смесь во рту по несколько минут 3-4 раза в день.

Перец

При простуде разжевывайте по одной горошине черного душистого перца 5 раз в день (детям — 2 раза). При повышенной температуре заварите чай, добавьте в него дольку лимона и щепотку черного молотого перца. Выпейте, укройтесь одеялом и хорошенько пропотейте. С потом уйдет и температура. Кроме того, перец согревает легкие и выводит из них слизь. При кашле принимайте после еды смесь из 1 чайн. ложки меда с 1/4 чайн. ложки молотого черного перца, медленно рассасывая ее.

Мята

Листья мяты содержат эфирные масла, витамины, дубильные вещества и флавоноиды, которые оздоравливают организм. Это растение с древних времен используется как лечебное средство при кашле. Заварите 2 ст. ложки сухих листьев мяты 1 л воды или добавьте несколько капель масла перечной мяты в кипяченую воду и делайте ингаляции.

Имбирь

Это самое лучшее средство от гриппа. Понадобится по 0,5 л нежирного молока и воды, по 10 шт. гвоздики и кардамона, 1 ст. ложка свежего молотого имбиря, 1/2 чайн. ложки молотого мускатного ореха и 2 чайн. ложки зеленого чая. Налейте горячую воду в эмалированную кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте гвоздику, кардамон и зеленый чай. Когда закипит, влейте молоко и всыпьте мелко нарезанный имбирь. Когда смесь начнет закипать второй раз, всыпьте мускатный орех и дайте покипеть 3-4 минуты на маленьком огне.