Разгибаем большой палец

Улучшить подвижность больших пальцев помогут такие упражнения.

Наденьте на руку резинку так, чтобы она располагалась на уровне сустава большого пальца. Положите ладонь на горизонтальную поверхность. Максимально отведите большой палец в сторону и удерживайте не меньше 30 секунд, растягивая резинку. Выполните 10 движений каждой рукой.

Поднимите руку, повернув ее ладонью к себе. Отведите большой палец, а затем согните так, чтобы его подушечка касалась основания мизинца. Удерживайте в таком положении 30-60 секунд. Повторите 4 раза каждой рукой.

Исходное положение — ладонь перед собой. Согните большой палец так, чтобы его кончик касался основания указательного пальца, и удерживайте в таком положении не меньше 30 секунд. Повторите 4 раза каждой рукой.

Этот комплекс стоит выполнять чаще 2-3 раз в неделю и в период обострения воспаления в суставах больших пальцев. Все упражнения улучшают гибкость и подвижность пальцев, а значит, помогают справляться с бытовыми делами.

Тем, кто страдает скованностью и болями в суставах пальцев, рекомендуется заниматься рукоделием, связанным с не­обходимостью удерживать в руках мелкие предметы.

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