Путаница в голове? Мало магния!

Признаки, по которым можно предположить недостаток магния в организме.

Прежде всего это слабость и быстрая утомляемость. Даже после длительного хорошего сна человек встает с ощущением усталости.

Качество сна при дефиците магния также меняется. Если сон становится поверхностным и неглубоким, вы слышите посторонние шумы — это повод задуматься о недостатке магния. Те же подозрения навевают частые кошмары и обильное потение по ночам.

Очень часто при недостатке магния люди ощущают легкую тошноту, аналогичную токсикозу при беременности.

Для дефицита магния характерны мышечные боли — фибромиалгия и синдром беспокойных ног. Суть в том, что человеку во время сна постоянно мешают его ноги. Он не может приспособиться, найти удобную позу. Возникают мышечные подергивания, а при сильном дефиците — даже судороги в ногах.

Бегающие мурашки по телу, онемение или похолодание рук и ног — также повод обогатить организм магнием.

Кроме того, этот минерал играет ключевую роль в повышении уровня серотонина — главного гормона радости. Так что постоянная тревога, потеря интереса к жизни, апатия — весьма говорящие знаки.

Еще один признак — путаница в голове, когда у человека перескакивают мысли с одного на другое.

Наконец, недостаток магния часто есть у людей, которые перенесли психическую травму и долго переживают. Препараты магния помогают не развиться на этом фоне еще более серьезным телесным недугам.

И. Л. Лукьянова, терапевт