Про зеленку…

  • Во многих странах не используют зеленку. Раствор зеленого бриллиантового красителя (в народе известный как зеленка) в качестве антисептика применяют только в России и странах постсоветского пространства. В США и Европе зеленка разрешена, но ее никто не покупает. Есть предположение, что это из-за неэстетичного вида пациента после обработки зеленкой. А может, причина в возможных канцерогенных свойствах зеленки. Ведь исследований на этот счет никто не проводил.
  • Посещение солярия повышает риск возникновения рака. Международное агентство по изучению рака при ООН проанализировало исследования различных ученых за большой период времени и приняло решение отнести солярий к наивысшей категории риска возникновения рака. Такими же опасными считаются мышьяк и горчичный газ. Особенно рискуют заболеть раком кожи — меланомой — молодые люди в возрасте до 30 лет, любители позагорать в солярии.
  • Не все раны стоит обрабатывать перекисью водорода. Небольшие поверхностные раны не стоит смачивать перекисью водорода, так как она повреждает прилегающие к ране клетки и тем самым увеличивает время заживления. Перекись оправданно использовать лишь для очищения сложных ран от грязи, сгустков крови и гноя перед нанесением антисептического раствора.
  • Миф о Манту. Внутрикожную туберкулиновую пробу, или реакцию Манту, можно мочить. Миф о том, что этого делать нельзя, появился в 1970-е годы, когда для определения туберкулеза ставили не Манту, а накожную пробу Пирке. Для этого кожу царапали специальным инструментом. А вот тереть Манту мочалкой, заклеивать пластырем точно нельзя!
  • Грейпфрут нельзя сочетать с лекарствами. Это так. В грейпфрутовом соке содержатся фуранокумарины, которые многократно увеличивают концентрацию медикаментов в крови. Это может привести к передозировке. Особенно опасно сочетать грейпфрутовый сок с препаратами от ари­т­мии, от аллергии и кашля — всего существует 40 таких лекарств.
  • После громкой музыки на какое-то время закладывает уши. А некоторые после рок-концертов вообще глохнут на несколько часов или даже дней. Почему такое происходит? Так организм защищает слух от повреждения. Однако частое и продолжительное воздействие громких звуков может сломать этот механизм и привести к необратимой по­тере слуха.
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