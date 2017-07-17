Почему ходить так трудно

Зудит между пальцами

Грибок (микоз) часто распространяется и на ногти. Они становятся желтовато-серыми, желтова­то-­белыми, утолщаются или истончаются с края или боков. Что делать? Не пытайтесь вылечиться средствами, которые рекламируют. Они облегчат зуд, но не убьют возбудителя болезни. Грибок может перейти на руки, лицо, голову. Врач-дер­мато­лог возьмет кусочек ногтя и кожи, чтобы точно установить, есть ли грибок и какого именно вида. Для профилактики пользуйтесь только своей мочалкой, полотенцем, тапочками. После каждого посещения мойте ванну щеткой с чистящим средством. После бани и бассейна вымойте ноги, вытрите досуха и смажьте любым противогрибковым средством.

Воспалился большой палец

Вросший ноготь. Ногтевая пластинка вросла в боковой край ногтевого валика. Эта область болит, особенно при ходьбе в узкой обуви, иногда кровоточит и опухает. Что делать? Отправляйтесь к хирургу. Вросший ноготь может привести к гнойному воспалению костной ткани фаланги. Без лечения у людей с нарушением кровообращения в ногах и сахарным диабетом может развиться гангрена. Для профилактики делайте педикюр в салоне. Сами подстригайте ногти аккуратно и не очень коротко. Если это не удалось, осторожно подпилите ноготь по углам. Не носите узкую обувь.

Болит стопа при ходьбе

Из-за плоскостопия ноги быстро устают, под вечер отекают, растет и болит косточка большого пальца, появляется косолапость. Что делать? Срочно идите к ортопеду. Он назначит компьютерную диагностику стоп, рентгенографию, после 40 лет — денситометрию позвоночника — рентген, который показывает, сколько кальция в костях. Для профилактики обувь выбирайте с задниками и толстыми ремешками. Купите ортопедические стельки в специальном салоне. Для дома приобретите ортопедические сандалии. Хорошо помогает вечерняя теплая ванна для ног. Положите 3 ст. ложки соли в ванну и походите по такому «морю» 10 минут. Смазывайте ноги гелями и кремами с экстрактами конского каштана, зеленого чая, эфирными маслами.

Недуг приходит по утрам

Подагра и ревматоидный артрит проявляются болью в большом пальце после долгой ходьбы или стояния. Что делать? Врач-ортопед необходим, чтобы поставить диагноз с помощью анализа крови и рентгена. При подагре из-за нарушения обмена веществ в суставах стопы откладываются соли мочевой кислоты, они могут попасть в голеностопные, коленные суставы, запястья. При артрите воспаляется соединительная ткань суставов и внутренних органов. Для профилактики. Не отдыхайте там, где холодно и повышена влажность. Воздержитесь от употребления крепких бульонов, копченостей, субпродуктов, грибов, бобовых, пряностей, кондитерских изделий. Ходите босиком на носочках 1 раз в день по 5 минут. Сидя, возьмитесь за большой палец ноги и вращайте его вокруг своей оси.