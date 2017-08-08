Отеки и боли заройте в песок

Песочные ванны помогают при артрозе, невралгии, радикулите.

У песка есть уникальные свойства. Он хорошо поглощает тепло и мгновенно впитывает выступающий на теле пот. В песке даже с температурой 60°С человек чувствует себя комфортно. Ведь под слоем песка тело обволакивается невидимой газовой пленкой, которая помогает доставлять кислород к коже.

Горячий песок усиливает крово- и лимфообращение. В результате этого отеки и боли в буквальном смысле уходят в песок. Именно так издавна лечат артроз, артрит, ревматизм, миозит, радикулит, неврит, невралгии. Одобряют лечение песком и гинекологи: песочные ванны лечат хроническое воспаление придатков, матки, спаечную болезнь. А еще песок мягко массирует тело. Один сеанс песочной ванны убирает до килограмма лишнего веса.

Специалисты рекомендуют закапываться в песок во второй половине дня, когда он хорошо прогрет солнцем (до 60°С). При этом кожа должна быть сухая. Перед началом процедуры надо обязательно вытереть пот. Затем лежащего на спине человека полностью засыпают нагретым песком (толщина 5-6 см), оставляя открытыми область сердца и голову. Голова должна быть в тени или прикрыта панамой. Живот достаточно припорошить слоем песка в 1-2 см, руки ноги иногда закапывают глубже — на 10-12 см. Под голову кладут сложенное полотенце, на лоб — смоченную в прохладной воде салфетку. Песочные ванны надо принимать 15-30 минут. После окончания процедуры нельзя купаться и загорать. Ополоснитесь теплой водой и полчаса отдохните в тени. И еще: надо пить много жидкости.

P. S. Но перед процедурами лучше посоветоваться с врачом. Как и любая тепловая процедура, песочные ванны запрещены при гипертонии, эпилепсии, мастопатии и дисфункции яичников. Их запрещено принимать во время менструации и за 2-3 дня до ее начала.

А. В. Сорокина, терапевт, врач I категории