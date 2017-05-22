Натоптали-то!

Мозоли и натоптыши никого не красят. И чем раньше начнете с ними бороться, тем лучше. Помогут в этом домашние средства.

Скрабы нетрудно приготовить самим. Например, спитой кофе смешайте с медом и растительным маслом. Или морскую соль смешайте с растительным маслом и маслом чайного дерева (продается в аптеке).

Хорошо смягчает кожу компресс из чайного гриба. Распарьте ноги в мыльно-содовой воде и высушите. Нанесите на огрубевшую кожу стоп слой чайного гриба (или хотя бы смоченную в его настое марлю). Сверху накройте полиэтиленом и наденьте хлопковые носки. После нескольких таких процедур ножки станут просто загляденье.

От застарелых мозолей вымачивайте в уксусе луковую шелуху в течение 2 недель. На ночь нанесите ее толстым слоем на мозоль и забинтуйте. Через 2-3 дня мозоль сойдет. Также хорошо помогает лепешка из черного хлеба с уксусом.