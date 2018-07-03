«Лекарство берите из пищи»

Эти слова взяты из заповеди Гиппократа.

Чем заменить «Эссенциале»

Чем можно заменить капсулы «Эссенциале», улучшающие работу печени? Практически в любой пище содержатся эссенциальные фосфолипиды. Но больше всего их в желтке куриного яйца (в 5 раз больше, чем в сое, на основе которой изготовлен этот препарат). Великий отечественный физиолог Иван Петрович Павлов ел два вареных куриных яйца в день, винегрет и яблоки. Яйца он считал самой лучшей едой. Сейчас уже все диетологи мира рекомендуют употреблять по два вареных яйца в день, и это никак не влияет на уровень холестерина.

P. S. В аптеках также можно приобрести препараты от болезней печени на основе расторопши (сорняк).

Интерферон подарят куры

Японские ученые разработали новый метод получения интерферона бета. Он помогает иммунитету бороться с раком и рассеянным склерозом. Источником целебного вещества стали яйца генно-модифицированных кур. В этих яйцах содержится интерферон. Сейчас интерферон стоит очень дорого. Производство нескольких микрограммов обходится почти в 900 долларов. Новый метод позволит сделать это лекарство доступнее.

Яйцо разделим на 3 части…

Одно яйцо или 1 ст. ложка арахисового масла в каждый прием пищи — такого количества белка в день достаточно для поддержания мышечной силы в пожилом возрасте, считают ученые из Канады. В эксперименте участвовали 827 мужчин и 914 женщин в возрасте от 67 до 84 лет. Прочность мышц они оценивали по силе рук и ног. Подвижность определялась по способности пожилых людей встать с сидячего положения и по скорости ходьбы. Оказалось, что участники эксперимента, которые употребляли на завтрак, обед и ужин белок, сильнее и мобильнее. Важно, чтобы необходимое количество белка человек получал не за один прием пищи, а в течение всего дня.

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